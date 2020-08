Ligue des champions: un duo en or au PSG pour renverser le Bayern

Le Paris St-Germain partira à la conquête dimanche (21h00) du toit de l'Europe. Pour tenter de battre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, le PSG compte sur un duo d'artistes.

Plus qu'un tandem de feu sur le terrain, deux complices guidés par les mêmes ambitions: Neymar et Kylian Mbappé ont appris à jouer ensemble pour former le duo foudroyant qui doit mener Paris au sommet du continent pour un premier sacre en Ligue des champions.

Si Angel Di Maria (32 ans) remplit tous les critères pour former un brelan d'as avec Neymar (28 ans) et Mbappé (21 ans), la relation entre les deux stars du PSG paraît tellement atypique, forte, fusionnelle, qu'elle se suffit presque à elle-même.

Mais il faudra être fort pour les Parisiens face à un adversaire qui n'a pas connu la défaite en 2020. Les Bavarois partiront à la conquête de leur sixième Ligue des champions, de leur deuxième triplé Championnat - Coupe - Ligue des champions de leur histoire.

Dans ce match qui oppose deux champions nationaux en titre pour la première fois depuis 1998, le Bayern comptera sur Robert Lewandowski. Un peu malheureux dans la finition mercredi contre Lyon, le Polonais pourrait couronner sa carrière d'une Ligue des champions pour une reconnaissance mondiale.

ATS