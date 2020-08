Progression affolante du Covid-19 en Haute-Guinée : Ces chiffres qui inquiètent…

KANKAN- L'épidémie du nouveau coronavirus a fait de nombreuses victimes dans la région administrative de Kankan. Ce samedi 22 août 2020, lors d'un point de presse, les autorités sanitaires régionales de Kankan, ont donné les dernières statistiques de l’évolution de la pandémie de coronavirus dans la région administrative de Kankan.

« Actuellement la préfecture de Kankan a 30 cas positifs dont 2 décès, Siguiri 108 cas et 2 morts, Kérouané 4 cas dont 2 décès. La préfecture de Kouroussa a enregistré six cas positifs dont zéro décès. La zone de Mandiana compte 42 cas positifs et zéro décès. En ce qui concerne les contacts plusieurs personnes sont suivies au jour d’aujourd’hui par nos structures sanitaires afin de connaître l’évolution. Donc au total 190 cas positifs de covid-19 et 7 décès ont été notifiés dans la région de Kankan », a déclaré Dr Mohamed Sacko Sylla.

Le 1er responsable de la direction régionale de la santé de Kankan, laisse entendre que la gestion des cas positifs enregistrés dans la préfecture de Mandiana, inquiète à plus d’un titre.

« Dans la gestion des cas de coronavirus dans notre circonscription, c’est la zone de Mandiana qui nous inquiète à plus d’un titre. D’ailleurs on est obligé d’interpeller l’agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) pour une militarisation des lieux d’hospitalisation. Pour éviter les agissements des citoyens qui ont farouchement libéré des cas contacts qui étaient sous surveillance dans cette localité", a-t-il conclu.

Depuis Kankan, Fcély Sanoh

Pour Africguinee.com