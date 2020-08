Labé : Des membres du personnel de santé outillés par la coordination du projet(P3SN)

LABE- Ils sont 75 médecins, sages-femmes et infirmiers d’Etat en service dans la région sanitaire de Labé à avoir été formés dans plusieurs modules en vue d’une meilleure prise en charge des patients dans les différentes structures sanitaires. Les thèmes de la formation ont porté sur : la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant pour les infirmiers, les soins obstétricaux d’urgence de base et planification pour les sages-femmes et en surveillance, la gestion du système de santé et triage pour les médecins.

Organisée par la coordination Projet de soutien au système sanitaire National(P3SN) sur un financement de la coopération italienne, ladite formation s'est déroulée pendant une semaine au cours de laquelle, les participants ont été formés sur des phases pratiques et de visite de terrain contrairement aux ateliers théoriques souvent connus en Guinée. La salle de conférence de la direction de la santé de Labé a servi de cadre à cette formation.

Principal bénéficiaire de cette formation à travers le renforcement des capacités des agents de santé évoluant dans sa région de service, Dr Mamadou Houdy Bah a exprimé ses attentes.

« Nous attendons les impacts positifs à l’issu de ces renforcements de capacité. Nos attentes sont énormes, il faut absolument qu’il ait de l’impact positif sur le terrain. D’abord au niveau des sages-femmes qu’il y ait moins de mortalité maternelle parce que à travers cette formation, elles doivent faire des prestations de service de qualité mais qu’il y ait aussi moins de mortalité infantile et qu’il y ait aussi moins d’épidémie avec les médecins qui sont formés en surveillance intégrée des maladies. Nous attendons aussi que le projet P3SN et le ministère de la santé nous accompagne pour le suivi post-formation de ces différents du secteur de la santé » souhaite Docteur Mamadou Houdy Bah, directeur régional de la santé de Labé.

Pour sa part, Docteur Ibrahima Mariama Barry, formateur est revenu sur certains modules développés au cours de cette formation : « il s’agit entre autres de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant et du nouveau-né, la nutrition des enfants de 0 à 5 ans, la femme allaitante et celle enceinte. Durant une semaine nous avons eu à aborder les différents symptômes que l’enfant de la naissance jusqu’à 59 mois ou 5 ans peut présenter quand il tombe malade. Les participants ont été outillés sur comment évaluer, classer, traiter et faire le suivi de l’enfant. Que ça soit à la maison ou au niveau du rendez-vous. Il a été question de parler des conseils à l’endroit des mères sur l’alimentation des enfants de zéro à 59 mois, ce que la femme allaitante doit prendre aussi comme aliment local. Tous ces aspects ont été signifiés aux participants afin qu'ils puissent fournir une bonne assistance à l’endroit de la mère pour que le lait maternel soit bon et pour que le sein produise suffisamment de lait. Nous espérons que cette formation pratique va nous permettre d’améliorer la façon de faire des agents de santé dans les différentes structures de santé. Ces gens peuvent même se déplacer vers les communautés pour assister des enfants en souffrance. Ça c’est de la région au dernier village » a expliqué ce formateur.

Satisfaits de la formation, les participants ont salué son bon déroulement et remercié les initiateurs. Docteur Bangoura Abraham Faba, chef du centre santé de Thiaguelbori, district sanitaire de Lelouma, témoigne :

« A travers cette formation, nous avons compris qu’on peut faire la médecine sans utiliser le stéthoscope. Ce qui nous arrivait avant dans les communautés en visite de terrain, on nous présentait des malades comme les enfants. On disait : nous n’avons pas nos appareils sur place, nous ne pouvons faire des consultations. A travers cette formation, nous venons de nous rendre compte qu’il y a la médecine qui n’a pas besoin de cet appareil. Nous avons appris la méthode très pratique cette fois-ci, loin de la théorie, c’est plutôt des exercices pratiques et des visites de terrain. Nous avons mis la main à tache pour comprendre que la médecine peut se faire sans stéthoscope. C’est avec les signes qu’on peut faire la classification des différentes maladies. Il nous arrivait des fois de retarder certaines prises en charge et des évacuations vers les structures de santé les plus équipées, désormais nous initiés à ces genres de situation qui peuvent atteindre la vie de l’enfant, en cas de signes on fait l’évaluation avec le traitement et référer l’enfant. Nous sommes habitués au retour à nos postes, nous serons tranquilles dans les soins, aucun enfant ne doit plus trainer ou souffrir sans être suivi sur place et évacué », s’est réjoui ce participant.

Représentant le ministère de la santé, en tant que superviseur principal de cette formation dans la région sanitaire de Labé, Dr Jean Claude Mano n’a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à l’endroit de la coopération italienne. Selon lui, la qualité de la formation acquise par les participants, rassure le département de la santé.

«C’est donc pour nous l’occasion de remercier la coopération italienne qui accompagne le ministère de la santé à travers le financement mis à notre disposition qui entre dans le cadre de l’amélioration des infrastructures, l’équipement et les différentes formations. Il faut aussi remercier le ministère de la santé lui-même et la coordination du P3SN (Projet de soutien au système sanitaire National, NDLR) pour l’esprit patriotique qu’elle a dans la gestion de ce projet. En tant que superviseurs nous sommes rassurés des notions accumulées ici pour 75 participants partagés entre médecins, sages-femmes et infirmiers d’Etat. Les modules développés lors de cette formation correspondent bien aux problèmes et besoins de la santé de nos populations. Parce que les soins des enfants, les femmes enceintes, les mères restent des préoccupations majeures pour le département de la santé en Guinée et donc par les structures de santé » s'est félicité ce cadre du ministère de la santé.

