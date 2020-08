Guinée:Pourquoi Dr Ousmane Kaba a été refoulé à la frontière ? (Révélations)

SIGUIRI-Pourquoi Dr Ousmane Kaba a été refoulé à la frontière de Kourémalé entre le Mali et la Guinée ? Interrogé ce samedi 22 août 2020 par notre correspondant dans la préfecture de Siguiri, le commandant Kémoko Diané en poste à Kourémalé, a expliqué ce qui s'est réellement passé.

"Quand le président du PADES est arrivé, ça trouvé qu'on avait déjà fermé les frontières. Lorsqu'on m'a appelé, je suis venu pour lui dire que la frontière est fermée (...) Il y a primauté de droit. Lorsqu'un citoyen lambda respecte la loi, lui en tant que cadre, il devrait aussi en faire autant. On lui a tout expliqué", a indiqué notre interlocuteur.

Dr Ousmane Kaba qui n'a pas pu traverser la frontière a rebroussé chemin pour retourner à Bamako. L'opposant qui séjournait à Kankan était allé au Mali dans l'espoir de trouver un vol pour regagner Conakry et déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle, prévue le 18 octobre. Entretemps, les frontières aériennes ont été fermées. A son retour, il a trouvé aussi que la frontière entre le Mali et la Guinée a été fermée.

"Actuellement pour traverser la frontière d'un pays, il y a des conditions à respecter à cause de l'épidémie de coronavirus. C'est par exemple la présentation d'un certificat de test négatif au covid-19. Mais il n'a pas montré ça aussi. Je me suis approché pour lui parler, il m'a dit qu'il n'a pas besoin de moi. Je lui ai répondu que je n'ai besoin de lui non plus. C'est tout. Nous n'avons fait que répéter la décision qui a été prise. Il était libre de retourner d'où il venait", a précisé le commandant Kémoko Diané.

A suivre…

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com