Guinée : Dr Diao Baldé fait son entrée en politique…

CONAKRY- L'espace politique guinéen vient de s'enrichir d'une nouvelle figure. Dr Diao Baldé, spécialiste en développement local, vient de faire son entrée en politique. Il a fait son baptême de feu lors d'une investiture tenue ce samedi 22 août 2020. Désormais, il va diriger les destinées de l'Union pour la Guinée Nouvelle (UNG).

Cette investiture a été faite après deux jours de congrès qui a eu lieu dans le quartier Foulamadina, dans la commune de Ratoma. L’UNG est un parti politique qui a l'ambition de remettre les citoyens du pays au cœur de la vie politique afin de bâtir la nation rêvée par tous les guinéens et les pères fondateurs de la République.

Dr en agronomie, Diao Baldé a plus de 30 ans d’expérience en développement local et en gestion de programmes et des projets. Le nouveau Président de l’UNG est spécialiste en élaboration des politiques, des stratégies et des programmes de développement. Il est spécialiste aussi en gestion, suivi et évaluation des projets. Il est également spécialiste en gestion des ressources naturelles et aménagement du territoire. Après son élection à la tête de cette formation politique créée depuis 2010, Dr Diao Baldé a expliqué ce qui va être la particularité de l’UNG. Selon lui, les militants de son parti ne seront pas utilisés juste pour les élections.

« La particularité de notre formation politique c'est qu’elle est animé par les jeunes qui ont fait leurs preuves sur le terrain, que ce soit en Guinée ou ailleurs. En plus, nous voulons faire l’innovation, nous voulons avoir des militants qui ne soient pas juste là pour les élections, nous voulons avoir des jeunes militants qu’on va mettre dans le schéma du développement et de l’entreprenariat. Nous envisageons dans le cadre de ce parti, la mise en place d’un fonds d’appui à la promotion de l’entreprenariat. Ce fonds sera utilisé à l’intention des jeunes qui veulent se lancer dans l’entreprenariat notamment dans le secteur agricole et de l’élevage », a expliqué le Président du parti UNG avant de revenir sut leur participation ou pas à la l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

« Je viens d’être investi comme Président de l’UGN donc on n’a pas décidé encore si nous allons prendre part à l’élection présidentielle d’octobre prochain. Mais à titre personnel, je pense qu’il faudrait que des conditions d’une élection libre et transparente soient créées notamment au niveau du fichier électoral et au niveau de tous les organes de gestion de ce processus électoral. Mais pour ce qui est de la participation du parti, nous devons nous concerter d’abord à la base avant de prendre une décision. Il n’est pas exclu que nous évoluons seul mais l’alliance n’est pas exclue. De toutes les façons, nous essayons de voir quel parti a les mêmes aspirations que nous et s’il y a un intérêt politiquement commun, ce n’est pas exclue », a détaillé Dr Diao Baldé.

Parlant du positionnement de sa formation politique, Dr Diao Baldé a expliqué que l’UNG reste dans l’opposition. Mais pour ce qui est de son adhésion au FNDC, le leader de l’UGN pose des conditions.

« Ce n’est pas exclu que nous adhérions au FNDC mais il faudrait définir tout le contour de notre participation. Nous voulons une participation active et si nous participons nous voulons que nous redéfinissions nos stratégies qu’il faut adopter pour que notre pays puisse entamer un vrai développement et un processus de démocratie. Ça été amorcé avant mais à mon avis aujourd’hui si on fait le bilan ce n’est pas tellement élogieux sinon la démocratie interne même des partis politiques devait permettre la succession des leaders politiques à la tête des partis mais si nous voyons les mêmes partis à chaque fois c’est les mêmes leaders qui conduisent les destinés de ce partis, ce que la démocratie n’est pas interne au sein de ses partis donc il faudrait revoir toutes les stratégies pour notre participation au FNDC », a-t-il anoncé.

Parmi les invités à cette cérémonie, il y avait Bah Oury. De par son expérience, Bah Oury a prodigué des sages conseils à Dr Diao Baldé qui vient de faire son entrée en politique.

« Je suis heureux aujourd’hui que Dr Diao Baldé plonge dans le ‘’marigot’’ de la politique. Le ‘’marigot’’ politique guinéen est profond et il y a beaucoup des crocodiles. Donc il faudra faire attention. Il faut se méfier de l’eau qui dort, derrière un espace de tranquillité il peut y avoir beaucoup des pièges. C’est notre expérience politique et l’histoire de notre pays qui nous indiquent qu’il faut savoir où poser les pieds pour avancer. Nous sommes disponibles à étudier ensemble les voies et moyens, comment mettre en place les espaces de coopérations », a conseillé Bah Oury.

