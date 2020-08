Dr Oussou: "Apporter un soutien à un inconditionnel de la Démocratie..."

Apporter un soutien à un inconditionnel de la Démocratie, du respect des principes républicains injustement arrêté est un devoir sacré et une responsabilité morale.

Oumar Sylla, alias '' Foniké Mengué'' farouche opposant à tout pouvoir à vie et militant pour les droits civiques, victime de ses convictions et de son engagement en faveur de la démocratie et des libertés continue de manière insoutenable de croupir en prison par la simple volonté d'un homme qui veut coûte que coûte apprivoiser ou éteindre tout esprit contraire, à son projet de troisième mandat.

En ma qualité de vice-président de l'UFDG et membre du FNDC, j'étais venu apporter au nom du Président Cellou Dalein DIALLO tout le soutien nécessaire à cet homme d'un courage hors pair qui, malgré, le nombre de jours d'incarcération avec ses corollaires de violations de libertés, tient fort avec un mental d'acier, gonflé à bloc.

J'étais surpris de constater que l'homme en dépit de tout ce que l'on peut imaginer, résiste en herculéen et ne compte point se décourager jusqu'à l'atteinte de l'objectif final.

La Guinée doit être fière de ce digne fils.

Je prie Allah de nous donner la force et l'intelligence nécessaire pour mettre fin à cette gouvernance

A bas la justice aux ordres !

A bas l'intimidation !

Vive la démocratie et l'alternance démocratique !

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!

Dr Fodé Oussou FOFANA

Vice Président UFDG