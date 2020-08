Conakry : lancement du mouvement citoyen G+...

CONAKRY-Le mouvement citoyen G+ autrement dit, "Guinée positive" a été lancé cette semaine à Conakry. Cette nouvelle structure de la société civile veut changer la conception des débats politiques en Guinée, d’après sa présidente. Le mouvement entend proposer une nouvelle manière de faire la politique en s’appuyant sur l’intérêt collectif et citoyen. En donnant à chaque citoyen la possibilité d’agir et d’apporter son appui au développement durable de la Guinée, a expliqué Madame Kadija Bah.

La mise en place de ce mouvement est partie d’un constat sur la mauvaise gestion des différentes crises au niveau de l’enseignement, le système de santé publique, la crise économique, l’absence de conscience citoyenne, l’absence de repère politique, la fragilisation du tissu social.

"Partant donc de toutes ces réalités, des fils et filles de ce pays se sont retrouvés pour créer une structure qui se donne pour mission de proposer des solutions pragmatiques en se fondant sur des valeurs réelles telles que l’éducation, la science, la justice sociale, l’éthique, la capacité à donner à chacun d’être acteur de son quotidien. C'est une mission qui consiste à faire plus ensemble pour amener l’offre politique à correspondre aux besoins de chaque citoyen » a fait savoir Kadija Bah.

Pour elle, les divisions régionales et ethniques créées par les politiciens ont entrainé un manque cruel d’espace de débat public. C’est pourquoi le G+ veut contribuer à renouer et à renouveler avec le dialogue entre les citoyens. Il se veut être un Think-Tank réunissant association, syndicats, intellectuels, expert et politiciens pour partager un projet de société auquel tous aspirent.

« L’objet principal du mouvement G+ est de rassembler les guinéens autour d’un projet de construction d’une nation, qui place les êtres humains au centre de toutes les préoccupations. Car en tant qu’être humain, nous possédons une dignité naturelle intrinsèque qui nous rend unique. Ainsi, nous agirons principalement dans le but de promouvoir l’engagement du citoyen dans la vie publique tout en le conscientisant sur ses devoirs et en l’informant sur ses droits de dénoncer les disfonctionnements dans la gouvernance et d’exiger la transparence dans la gestion des biens publics. D’être une force de proposition capable de préparer la relève, d’organiser et de participer aux débats publics en vue de les enrichir », a mentionné Kadija Bah.

Pour atteindre cet objectif, le mouvement compte s’appuyer sur la qualité des ressources humaines, la diversité des compétences et des talents, la jeunesse de la population guinéenne et sur l’expérience du citoyen guinéen reconnu pour leur conduite exemplaire, a-t-elle ajouté.

Autre objectif, c’est celui lui de contribuer au développement socioéconomique de la Guinée afin de permettre aux citoyens de bénéficier pleinement de la gestion des biens publics.

Ainsi le mouvement G+ se veut être une plateforme d’échange, de partage et de concertation, qui mettra à la disposition de la population des rapports, des études scientifiques, des productions audiovisuelles ou multimédias ainsi que toutes les informations utiles, permettant à chacun de s’acquitter de son devoir citoyen et d’être informé de ses droits.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28