Fermeture des frontières avec le Mali: Dr Ousmane Kaba empêché de rentrer en Guinée

SIGUIRI- L'opposant guinéen Ousmane Kaba, président du parti PADES, par ailleurs candidat déclaré à l'élection présidentielle, vient d’être refoulé à la frontière Guinée-Mali, au niveau de Kourémalé. Dr Ousmane Kaba a été empêché de regagner le sol guinéen par les services de sécurités postés à la frontière, a-t-il confirmé à Africaguinee.com ce vendredi.

« Je suis bloqué à Kourémalé et on me refuse de regagner mon pays sous prétexte que les frontières sont fermées. Mais en réalité c’est les voitures qu’on devrait bloquer et laisser les personnes passer parce que moi j’ai vu plusieurs personnes passer la frontière. En plus, ma voiture qui venait de Kankan-Siguiri a été expulsée. Parce qu’ils ont demandé de la rapprocher pour prendre mes bagages et passer du côté guinéen. Et après on dit encore que la voiture ne peut pas venir en Guinée alors qu’elle est imatriculée en Guinée. Finalement c’est cette voiture qu’on a prise pour rentrer au Mali. Donc c’est la voiture qui est expulsée et Dr Ousmane Kaba est empêché » a relaté l’opposant.

Pour le président du PADES, c’est peut-être une manière de faire la campagne pour la présidentielle de 2020 dont le but final est de l’empêcher venir déposer sa candidature. Même s’il s’agit d’une décision de la CEDEAO, les autorités ne devraient pas fermer les frontières aux ressortissants guinéens, selon Dr Ousmane Kaba.

« Ils ont inventé une manière de campagne, c’est-à-dire empêcher les candidats éventuels de venir déposer les dossiers », interprète l’ancien allié d’Alpha Condé.

Toutefois, il est important de rappeler qu’en application des décisions prises par la CEDEAO contre la junte militaire qui a poussé le président IBK à la démission, la Guinée est dans la logique de fermer ses frontières terrestres et aériennes à son voisin même si, les putschistes eux ont annoncé la réouverture des frontières maliennes.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28