Binta Laly Sow: "Je n'ai rien à dire par rapport à la politique..."

CONAKRY-La diva de la musique pastorale guinéenne Binta Laly Sow soutient-elle Alpha Condé pour une troisième mandature ? Alors que sa présence ainsi que celle de Lama Sidibé, Léga Bah et Cie lors d'une rencontre qui a mobilisé plusieurs artistes du Foutah ce jeudi 21 août 2020, suscite des débats, Binta Laly Sow a fait une "mise au point".

Situant cette rencontre dans un cadre "politique", le ministre de la Culture Sanoussy Bantama Sow a, dans son discours, déclaré que ces artistes ont demandé à rencontrer le président de la République pour lui signifier leur "soutien indefectible". Vraiment? Interrogée par Africaguinee.com, la diva de la musique pastorale a "recadré" le ministre d'Etat en charge des sports, de la culture et du patrimoine historique. Selon Binta Laly Sow, connue pour ses musiques de soutien à l'opposant Cellou Dalein Diallo, cette rencontre n'avait rien de politique, mais plutôt culturelle.

« J’ai commencé à faire la promotion de la culture guinéenne au temps du règne du Président feu Ahmed Sékou Touré. Le ministre Bantama a fait son discours. Mais nous étions allés pour parler de culture. On parle de culture pour que la population vive en harmonie. S’il considère que c’est une affaire politique, c’est parce qu’il ne veut pas que ça soit bon. S’il veut que ça soit bon, il n’allait pas parler d’affaire politique », a déploré Binta Laly Sow.

L'artiste à la voix singulière laisse entendre qu'ils ont parlé de l'unité nationale et non pas de politique. « Nous avons parlé de l’unité nationale, mais pas d’une affaire politique. Nous ne sommes pas attaqués, ni insulté quelqu’un. On a fait l’éloge des ministres qui étaient présents dans la salle. Nous avons dit donnons-nous la main comme des frères et sœurs. C’est ce qu’on veut, c'est ce que tout le monde attend de nous. C’est notre intérêt à tous. Si les gens ne s’entendent pas, c’est la souffrance pour tout le monde. Chacun va en pâtir. Personne ne peut dire que Binta Laly n’est pas chanteuse. J’ai chanté, je n’ai pas parlé de quelqu’un. Il faut chanter pour l’intérêt du peuple et du pays non pas pour ton intérêt. Il (Bantama Sow, ndlr) a dit qu’il est derrière une seule personne, on ne peut pas le contredire. Ils nous a dit d’envoyer une délégation pour aller le rencontrer », a indiqué la conseillère de la coordination des artistes émérites du Foutah (CAEF).

A la question de savoir si Binta Laly Sow soutient Alpha Condé pour un Troisième Mandat, la chanteuse indique que leurs préoccupations sont ailleurs : c'est notamment la subvention des œuvres artistiques au BGDA (bureau guinéen des droit d’auteur).

« Je n’ai rien à dire par rapport à la politique. L’affaire des partis politiques ici ce n’est pas comme au Sénégal. Eux, ils considèrent leurs artistes, qu’ils les aident à être au pouvoir ou pas, ils les aiment et les accompagnent dans leurs œuvres. Ici en Guinée, aujourd’hui, c’est le contraire. Regardez le BGDA, la subvention des artistes est insignifiante, c’est ce dont nous avons besoin. C’est de ça que nous avons parlé hier », a précisé Binta Laly.

