Bantama Sow : ‘’On n'acceptera pas que le Foutah soit banni ou traîné dans la boue…"

CONAKRY-Le ministre d'Etat Sanoussi Bantama Sow a adressé un message vis-à-vis des détracteurs des cadres de la moyenne Guinée qui soutiennent le président Alpha Condé. Le ministre d'Etat en charge de la Culture qui a rencontré des musiciens et paroliers originaire du foutah a été clair : il est hors de question, selon lui d'accepter que la Moyenne Guinée soit laissé pour compte.

« Les artistes du foutah se sont mobilisés comme un seul homme pour remercier le gouvernement du Président Alpha Condé de tout le soutien qu’il ne cesse d’apporter à la culture guinéenne. Ils sont venus une fois de plus pour rappeler au peuple de Guinée que la Guinée est une voiture à quatre roues. Ça c’est le Foutah, la basse Guinée, la haute Guinée et la Guinée forestière. Ils ont prouvé ici devant tout le monde qu'on ne peut rien réussir sans la paix et l’unité nationale. Donc, c’est avec beaucoup de joie que nous les avons reçus. Ils nous ont demandé à rencontrer le président pour lui signifier leur soutien indéfectible. La rencontre d’aujourd’hui n’avait rien à voir avec le Ministère en charge de la culture. C’est une rencontre politique, ça doit être clair pour les gens. Ils sont venus rencontrer Bantama Sow en tant que ministre d’Etat qui est originaire du Foutah Djallon.

Je leur ai présenté tous les cadres du Foutah qui étaient présents dans la salle pour leur dire que nous ne pouvons pas être dans un camp où le Foutah va être traîné dans la boue. Ceux qui pensent que nous allons être dans un camp où le Foutah va être traîné, abandonné, insulté, maltraité, ils se trompent. Nous sommes des dignes fils du Foutah et notre présence dans le régime du président Alpha Condé doit rassurer les autres et dire que nous sommes leurs dignes représentants », a déclaré Bantama Sow en présence des musiciens notamment Binta Laly Sow, Lamah Sidibé, Lega Bah, Petit Yero, Pathé Moloko.

« C’est pourquoi aujourd’hui je profite pour féliciter tous les artistes du Foutah qui ont accepté de venir à cette rencontre et leur dire que le président Alpha Condé est un guinéen. Ce n’est pas un malinké. Il est soussou, malinké, peulh et forestier. C’est lui que le bon Dieu a choisi aujourd’hui et demain. Si c’est lui que Dieu a choisi, nous serons derrière lui. Nous avons tous vu ce qu’il a apporté dans le domaine de la culture. Nous devons le remercier, l’encourager dans ce sens », a affirmé Bantama Sow à l'occasion d'une rencontre avec des artistes originaires du Foutah.

Président à cette rencontre, le Ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté Mamadou Taran Diallo, a invité les artistes à se mobiliser pour la réélection du président Alpha Condé.



