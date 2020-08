INTEGRA : un vecteur de réintégration pour les migrants de retour.

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA) accompagne les migrants de retour en Guinée et favorise leur réintégration professionnelle en leur proposant une formation, un accompagnement dans la recherche d’un emploi, mais également en prenant la charge financière du salaire versé par l’employeur.

En identifiant plusieurs filières porteuses d’emploi dans des secteurs durables qui offrent le plus de possibilités d’embauches ou d’entrepreneuriat, le programme INTEGRA œuvre pour la réintégration des migrants de retour et facilite leur insertion socio-professionnelle durable. Avec la crise du COVID-19, des opportunités ont été identifiés dans le secteur de la logistique urbaine, à la suite des restrictions imposées par les autorités limitant les déplacements des personnes. Les sociétés de livraison sont donc de plus en plus sollicitées.

C’est dans ce cadre que Mamadou Barry, migrant de retour du Maroc depuis 2018, a pu être formé et trouver un travail en tant que livreur. Soutenu par l'OIM et par le programme INTEGRA, il a reçu une formation sur les bonnes pratiques de la livraison, des kits sanitaires pour pouvoir réaliser son travail en toute sécurité et une moto a été mise à sa disposition. Son salaire est également pris en charge par le programme afin d’aider l’entreprise qui l’emploie à se développer malgré la crise sanitaire.

« C’est grâce à l’OIM et à INTEGRA que je travaille aujourd’hui et que je suis en sécurité. Au total, INTEGRA a mis à la disposition des entreprises de livraison, 30 migrants de retour comme moi », confit Mamadou BARRY, heureux de l’opportunité qui lui a été offerte dans son pays.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Initié conjointement par le Gouvernement guinéen et l'Union européenne, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

