Alpha Condé parle : "On doit permettre à IBK de terminer son mandat…"

CONKARY-Le Président guinéen Alpha Condé s'est exprimé ce jeudi 20 août 2020 sur le putsch survenu le mardi 18 août ayant conduit au reversement d'Ibrahim Boubacar Keita au Mali. Lors d'un sommet extraordinaire organisé aujourd'hui avec ses pairs Chefs d'Etat de la CEDEAO, le dirigeant guinéen a insisté sur la nécessité d'œuvrer pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ce qui passe, selon lui, par le rétablissement du président déchu dans ses fonctions. Voici la quintessence de la position exprimée aujourd'hui par Alpha Condé lors de ce sommet virtuel.

« Il est évident que nous devons condamner de façon très ferme le coup d’Etat. Je suis d’accord avec le Président Roch Marc Christian Kaboré que l’action immédiate à mener est non seulement la libération du Président Ibrahima Boubacar Keita, mais aussi de tous les autres responsables et assurer leur sécurité. La deuxième action à mener comme l’a dit le Président Buhari, c’est le retour à l’ordre constitutionnel. Car, le Président Ibrahima Boubacar Keita a été élu pour 5 ans et on doit lui permettre de terminer son mandat.

Il est extrêmement important qu’à chaque fois qu’on prenne des mesures d’insister sur la coopération. Mais il y a certaines mesures que nous devons prendre afin de contraindre les putschistes non seulement à retourner dans les casernes, mais aussi à respecter l’ordre constitutionnel. Il est extrêmement important que nous montrons notre solidarité à nos frères Maliens, mais que nous exigions aussi que les responsables démocratiquement élus terminent leur mandat dans la paix et la sécurité.

Le problème du Mali est que non seulement le pays est confronté au terrorisme mais également à la Covid-19. Il faut que l’on sache que le Mali est le rempart de nos pays côtiers face à la montée du terrorisme. Donc, la stabilité du Mali est fondamentale pour notre sécurité. C’est pourquoi nous devons tout faire pour aider ce pays frère à rétablir l’ordre constitutionnel et aussi lui permettre de mettre fin au terrorisme. Et que le Mali recouvre sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire national ».

