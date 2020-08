Urgent: Ibrahim Boubacar Keita annonce sa démission...

BAMAKO-Le président malien Ibrahima Boubacar Keita "IBK" a annoncé sa démission ce mardi 18 août 20 tard dans la nuit.

Le chef de l'Etat déchu a déclaré dans une brève allocution télévisée qui a été diffusée en direct sur l'ORTM, qu'il a pris la décision de "quitter ses fonctions".

IBK s'est réjoui du fait qu'aucune goutte de sang ne soit versée pour son maintien aux affaires. C'est pourquoi, a-t-il dit, "Je remercie le peuple malien pour son accompagnement tout au long de ces longues années et de la chaleur de son affection et leur dire ma décision de quitter mes fonctions à partir de ce moment", a lancé le président Ibrahim Boubacar Keita, arrivée au pouvoir au Mali en 2013 et réélu en 2018.

Martelant qu'il ne garde aucune haine vis-à-vis de personne, le président déchu a aussi annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale et celle du Gouvernement, avant de conclure sa déclaration par une prière pour le Mali.

"Qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je n'ai aucune haine vis-à-vis de personne… que nous sauve", a-t-il formulé.

Merci de suivre sur cette vidéo, sa déclaration

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 112