Putsch au Mali: Comment réagit le FNDC?

CONAKRY-Le front national pour la défense de la constitution a réagi ce mercredi 19 août 2020, suite au "coup d'Etat" perpétré au Mali et qui a renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keita. Merci de lire ci-dessous la note du FNDC.

Prenant acte du changement politique intervenu en République du Mali, le FNDC félicite le Peuple frère pour avoir reconquis sa souveraineté de façon pacifique et responsable.

Le FNDC réaffirme son soutien sans réserve à tous les patriotes Maliens, toutes les forces de la nation dont la société civile qui ont inlassablement œuvré, aux côtés du M5-RFP, à la réussite du noble combat du Peuple Malien pour la justice et l’Etat de droit.

Le FNDC note avec satisfaction le communiqué de la CEDEAO en date 18 août 2020 rappelant la ferme opposition de notre organisation sous-régionale à "tout changement politique anticonstitutionnel".

Le FNDC rappelle que ce principe fondamental pour garantir la démocratie et l'Etat de droit dans nos pays doit avoir un caractère général, non sélectif et applicable à toute forme de coup d’État qu’il soit militaire ou civil dont celui perpétré en Guinée le 22 mars 2020.

Le FNDC encourage la CEDEAO, l'Union Africaine, les Nations Unies, l’Union Européenne et tous les partenaires du Mali à accompagner le Peuple Malien conformément à sa volonté souveraine.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

Conakry, le 19 août 2020