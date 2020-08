Dakar : "sale temps" pour des guinéens à l'aéroport Blaise Diagne…

DAKAR-Des guinéens en provenance de Conakry ont traversé des moments difficiles à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Arrivés dans la capitale sénégalaise via les voies aériennes, ces guinéens indiquent avoir été pris au dépourvu par une décision relative au paiement d'un montant dont l'équivalent est de 70 dollars pour pouvoir franchir les portes de l'aéroport. Ce montant, nous dit-on, représente les frais à payer pour faire le test de dépistage au Covid-19, avant de rentrer dans le territoire sénégalais. Certains d'entre eux dénoncent une "arnaque" dès lors que cette somme leur aurait été réclamée, mais le test qui devait suivre n'a jamais été fait. Toute chose qui les a irrités.

Après un séjour de plusieurs mois à Conakry, A.C étudiante a finalement réussi de regagner Dakar où elle étudie dans une université de la capitale sénégalaise. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle le pensait. Elle laisse exploser sa colère : "Les conditions d'accès à l'aéroport de Conakry exigent le test de négativité à la Cvid-19. Nous qui étions dans le vol, nous disposons tous de ce document. Arrivée à Dakar, on nous a exigé le test sur place à 40.000FCFA (environs 70dollars). Malheureusement une fois que le montant est obtenu, on dit que nous sommes libres de partir sans le faire le test. Je ne sais pas pour les autres, mais je n'ai pas été soumise au test. J'ai juste pris un reçu pour partir. Le mal ce n'est pas le fait d'avoir payé mais le refus de me tester qui pose problème. S'ils ne se contentent pas des documents guinéens, alors qu'ils nous fassent le test au moins. Mais ils ont juste pris l'argent", a dénoncé cette étudiante qui, à l'image d'autres passagers guinéens, estiment que c'est de l'arnaque discriminatoire.

Joint par Africaguinee.com, un Guinéen installé à Dakar a indiqué que cette mesure ne concerne pas uniquement guinéens.

"Quand j'ai eu vent de cette situation, j'ai contacté une source sanitaire commise à la tâche. Elle m'a confié que cette décision ne concerne pas seulement les guinéens c'est pour tous les passagers qui décide d'entrer sur le territoire sénégalais. C'est loin d'une discrimination. A ce niveau, je reconnais personnellement que cette mesure a été prise depuis l'ouverture de l'aéroport. Cela avait fait l'objet des débats dans plusieurs Radios et télés ici, des sénégalais même avaient critiqué cette décision, mais elle est en vigueur. Mais Seulement le guinéen aime se lamenter face à une mesure. Sinon, même les européens payent avant de passer", explique MSB, vivant au Sénégal.

L'ambassade de Guinée à Dakar est informée de ces difficultés que rencontrent les guinéens. Conakry a déjà été saisi. "En tout cas, les guinéens sont confrontés à un problème de double test. Ils font le test en Guinée avant de venir, une fois sur le territoire Sénégalais ils sont obligés de payer 40.000CFA pour un autre test. Je ne sais pas pour les autres nationalités mais je vous parle du cas des guinéens que nous représentons ici. Nous avons adressé un courrier aux autorités guinéennes pour les informer de la situation", précise une source diplomatique basée à l'ambassade de Guinée à Dakar.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tél: (+224) 664 93 45 45