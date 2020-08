Coup d'Etat au Mali: la CEDEAO sort l'artillerie lourde contre les putschistes...

ABUJA-La Communauté Economique de développement des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a sorti l'artillerie lourde contre les militaires putschistes qui ont renversé ce mardi 18 août 2020, Ibrahim Boubacar Keita, au pouvoir au Mali, depuis 2013.

Dans un communiqué publié ce soir, l'organisation sous-régionale a condamné avec la plus grande fermeté ce "coup de force" et a indiqué qu'elle dénie toute forme de légitimité aux putschistes.

Exigeant le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération immédiat du Président déchu IBK, la CEDEAO a annoncé la suspension du Mali de toutes les organes de décision de l'organisation avec effet immédiat.

La CEDEAO décide de la fermeture des frontières et aériennes ainsi que de l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays membes de la CEDEAO et le Mali et invite les partenaires à en faire de même.

Une mission de haut niveau de l'organisation sous-régionale est attendue dans les prochains jours au Mali.