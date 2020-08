Caution pour la présidentielle: "800 millions c'est trop’’, dixit Mamadou Sylla

CONAKRY-Après la fixation du montant de la caution de candidature pour la participation à l'élection présidentielle du 18 octobre, certains candidats déclarés ont réagi. C'est le cas de Mamadou Sylla, leader de l'UDG (union démocratique de Guinée). L'opposant estime que les 800 millions de francs guinéens fixés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont énormes.

Le député fait observer que la crise économique qui secoue la Guinée à cause de la pandémie de COVID 19 devrait peser dans la balance. C'est pourquoi il aurait souhaité que cette caution soit revue à la baisse.

«Lorsqu'on regarde le contexte dans lequel on se trouve aujourd’hui, 800 millions c’est quand même trop comme caution. Depuis les dernières élections législatives, les gens se cherchent. Personne ne travaille aujourd’hui. Il n’y a pas d’affaires qui tournent, rien. Il y a des partis qui ont beaucoup dépensé lors des législatives. Ces dépenses n’ont pas été retournées encore. On a demandé à ces partis déposer leur dossier, ce qui a été fait, mais jusqu’à maintenant, ils n’ont pas été remboursés. Cela veut dire que le temps est très dur pour tout le monde, notamment pour les partis politiques, à cause du Coronavirus qui est en train de bloquer tout avec l’Etat d’urgence qui a été prolongée pour un mois encore.

Donc, par rapport à tout cela, la caution qui a été fixée est trop. Je pensais qu’ils allaient revoir en baisse la caution, la maintenir entre 500 et 600 millions. C'est ce qui était bon. Je ne vais pas voir mon niveau, mais il faut prendre le niveau de tous les partis qui veulent participer. C’est la majorité qui compte. Quelqu’un qui n’a pas les moyens de partir avec 600 millions, ce n’est rien par rapport à la somme qu'il va dépenser pour faire la campagne. Ils ont fixé le plafonnement de la campagne à 20 milliards sans penser à équilibrer. Ils ont fait tout ça pour que la majorité ne puisse pas partir aux élections », a déploré Mamadou Sylla qui précise cependant que son parti ‘’prend acte".

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14