Urgent: Ibrahim Boubacar Keita mis aux arrêts par les mutins...

BAMAKO-Les intentions des militaires mutins se précisent au Mali. Le Président Ibrahim Boubacar Keita "IBK", a été mis aux arrêts dans sa résidence située au quartier Sebenicoro, cet après-midi.

Le Chef de l'Etat malien a été arrêté aux environs de 16h par les soldats mutins. Selon Malijet, une déclaration devrait être faite par les militaires à 20h.

Quelques minutes avant l'arrestation du président, le Gouvernement malien a sorti un communiqué dans lequel il avait tendu la main aux mutins.

"Le gouvernement appelle à la raison et au sens patriotique et demande de faire taire les armes. Il n'y a aucun problème dont la solution ne saurait être trouvée dans le dialogue. Il appelle à l’apaisement et se rend disponible dès l’instant de ce communiqué pour engager un dialogue fraternel afin de lever tous les malentendus", indiquait le communiqué du premier ministre Boubou Cissé, lui-même arrêté.

Nous y reviendrons!

Africaguinee.com