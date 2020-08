Covid-19/violation des gestes barrières : le gouvernement durcit les sanctions…

CONAKRY-Face à la persistance de la violation des gestes barrières contre la Covid-19 par certains citoyens, le gouvernement vient de durcir les sanctions. Désormais toute personne qui serait pris en délit de "non port de masque" dans la rue, sera sanctionnée d'une amende de 50. 000 GNF.

La décision a été prise à l’occasion de la réunion du Comité Interministériel de riposte à la pandémie de la COVID-19, tenue ce lundi 17 aout 2020 sous la présidence du Premier Ministre Kassory Fofana. Au cours de cette réunion, le constat a été établi que l’obligation du port du masque continue à ne pas être respectée par plusieurs citoyens.

"En conséquence, les mesures de contrôle du port du masque seront renforcées et l’amende y relative est portée à 50.000 francs guinéens à compter du 18 aout 2020", selon un communiqué conjoint du ministère de la sécurité et de l'ANSS (Agence Nationale de sécurité Sanitaire). Cette amende était jusque-là de 30.000 GNF.

Les services de sécurité engagés dans la lutte contre la pandémie recevront les carnets de verbalisation appropriés et sont chargés de l’application de la mesure dans toute sa rigueur, précise la note du Gouvernement qui en appelle "une fois de plus au sens des responsabilités et au civisme des citoyennes et citoyens pour stopper la progression de la pandémie".

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com