Chypre : Des interrogations sur le décès d'un étudiant guinéen à Magusa…

CHYPRE-Un jeune étudiant guinéen a trouvé la mort dans des circonstances un peu confuse en Chypre. Ismaël Bangoura communément appelé ‘’Barouda’’ est décédé ce dimanche 16 août 2020 à Magusa une ville située à 87 km de la capitale Chypriote, Nicosie.

Cet étudiant guinéen de l’Université Européenne, Leadership University est mort en plein sommeil alors qu’il a passé presque tout la nuit à veiller avec ses amis. Selon les témoignages recueillis après de ses amis, le jeune ‘’Barouda’’ ne souffrait d’aucune maladie manifeste. Joint au Téléphone par la rédaction d’Africaguinee.com, un de ses amis nous a expliqué comment ils ont appris le décès d’Ismaël Bangoura.

« Le jeune a veillé la nuit du samedi jusqu’à tard la nuit. Il est rentré se coucher à 3h du matin. Nous ici c’est devenu une habitude, comme on n’étudie pas les week-ends, on organise des veillées, on fait du barbecue. Mais le lendemain c’est-à-dire le dimanche ses amis ne l'ont pas vu sortir toute la journée. Mais ils pensaient que, comme il avait veillé jusque tard la nuit précédente, c'est pour cela. Mais à 20h il n’était toujours pas sorti. C'est ainsi qu'ils ont jugé nécessaire d’appeler la police et la croix rouge. L’ambulancier qui était venu a confirmé son décès », nous a confié Yaya.

Déjà l’hypothèse du coronavirus est écartée. Selon toujours Yaya, la cause réelle de la mort de ‘’Barouda’’ devrait être connue ce mardi puisque le résultat de l’autopsie est attendu dans la journée.

« Déjà ils ont fait le test du COVID-19 sur le corps mais le résultat était négatif. Ils doivent faire l’autopsie du corps pour déterminer la cause exacte de son décès. Donc on attend le résultat-là aussi dans la journée d’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Faut-il rappeler qu’Ismaël Bangoura alias Barouda âgé d’une vingtaine d’années était à sa première année en Chypre.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023