Scrutin présidentiel du 18 octobre : Kabinet Cissé fait une annonce…

CONAKRY-Le Président de la CENI, Kabinet Cissé a fait une annonce ce lundi 17 août 2020, relative à la caution de participation à l'élection présidentielle du 18 octobre.

Combien les candidats en lice au scrutin présidentiel du 18 octobre vont-ils payer comme caution de participation ? Ce lundi, la commission électorale nationale indépendante (CENI), a planché sur cette question avec une trentaine de partis politiques.

Au cours des échanges selon le président de l'organe électoral, certains ont proposé un milliard de francs guinéens, tandis que d'autres préconisent moins. Kabinet Cissé précise que pour le moment, rien n'est arrêté. Le président de l'organe annonce que la décision sera prise d'ici demain mardi.

"Pour fixer la caution, on s'est dit qu'il y a des paramètres sur lesquels, on devrait échanger. C'est notamment l'environnement socioéconomique, l'environnement géographique de la sous-région les exemples qui existent. Les deux dernières élections, en 2010 la caution était de 400 millions, en 2015 c'était 800 millions. Pour les élections de 2020, on a eu des échanges avec nos partenaires qui sont les partis politiques. Il y a eu des tendances au cours de débats. Certains proposent de réduire la caution, d'autres pensent qu'il faut l'augmenter jusqu'à 1 milliards. Mais la CENI n'a pas encore pris une décision. D'ici demain une décision sera prise en la matière pour fixer le montant de la caution ainsi que le plafonnement du budget de campagne", a annoncé le président de la commission électorale nationale indépendante (CENI).