Guinée : l'archevêque de Conakry interpelle gouvernement sur les "tueries"

CONAKRY- L'Archevêque de Conakry vient d'interpeler les autorités guinéennes sur les nombreux cas de meurtres enregistrés en Guinée pendant les manifestations. Monseigneur Vincent Koulibaly invite le gouvernement de mener des enquêtes sur ces décès afin d'identifier leurs auteurs et de les traduire devant les tribunaux

"Je suis aujourd'hui préoccupé par les tensions sociopolitiques qui persistent et qui sont marquées par des manifestations et des répressions entrainant des pertes en vies humaines, des destructions de biens publics et privés et aussi par une rupture de la cohésion sociale dans le pays. Mais curieusement, aucun des camps en conflit ne veut reconnaitre sa culpabilité dans ces violences parce que chacun accuse l'autre d'en être le commanditaire", a lancé l'archevêque de Conakry dans son homélie de ce week-end.

En Guinée, les manifestations, qu'elles soient d'ordre social ou politique, entraînent souvent des cas de morts. Monseigneur Vincent Koulibaly condamne ces violences meurtrières et demande aux autorités compétentes de mener des enquêtes.

"Je condamne fermement les nombreuses pertes des vies humaines ainsi que les blessures et les destructions des biens publics et privés enregistrés au cours de ces manifestations sociopolitiques. Je prie pour le repos des âmes de nos compatriotes morts et présente mes condoléances au peuple de Guinée et aux familles des victimes. En même temps, je demande aux autorités compétentes de mener des enquêtes sur ces décès afin d'identifier leurs auteurs et des traduire devant les tribunaux", indique le religieux avant d'interpeler les politiques.

"Le dialogue est la voie royale qui conduit à l'organisation des élections libres, crédibles, transparentes et la consolidation de la paix dans notre pays", a-t-il déclaré.

