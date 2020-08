Dubreka-scrutin du 18 octobre : Une coalition d'ONGs apporte son soutien au Pr Alpha Condé

DUBREKA-Sous la présidence d’honneur d’Aboubacar Makhissa Camara, le Directeur National des Impôts, la "coalition des ONGs de Dubréka pour la continuité du Pr Alpha Condé CODCPAC" a lancé ses activités ce dimanche 16 août 20, à Dubreka. Outre les organisateurs, l'évènement a réuni les responsables de la préfecture au plus haut niveau, a-t-on constaté.

L'objectif principal visé par les responsables de cette coalition était d'annoncer leur soutien à la candidature du Président Alpha Condé à l’élection présidentielle prévue le 18 octobre. C'est dans ce cadre que la "CODCPAC" se fixe comme objectif de mobiliser le maximum d'ONGs et d'Associations afin de convaincre le Président Alpha Condé à se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue d’octobre 2020. Dans son intervention, le coordinateur de cette coalition a fait savoir qu’ils ont pu regrouper pour le moment 20 ONGs et associations.

« La Coalition des Organisations de Dubréka dont j’ai l’honneur de présider est une structure faitière qui regroupe à ce jour 20 ONGs et associations qui, après concertation, ont accordé leur soutien à la réélection du Pr Alpha Condé. De manière spécifique le CODECPAC œuvrera à élargir son champ d’action très rapidement en faisant adhérer le maximum d’ONGs et associations qui partagent en commun la même conviction », a expliqué Almany Alya Camara.

Présent à cette cérémonie, le Représentant du Directeur National des Impôts, le président d’honneur, a exprimé sa satisfaction de voir la mobilisation de la jeunesse de Dubréka pour la réélection du Président Alpha Condé. Alhassane Bah affirme que c’est une chance pour la jeunesse guinéenne d’avoir Alpha Condé comme Président de la République.

« Je ne ferai qu’un témoignage de satisfaction à l’endroit de la jeunesse de Dubréka qui a entendu le message du Président de la République en regroupant la jeunesse à la base pour la noble cause pour accompagner et booster les œuvres salvatrices du Président de la République pour sa candidature à une nouvelle mandature. C’est une chance pour la jeunesse guinéenne d’avoir aujourd’hui un monsieur comme le Pr Alpha Condé qui a fait ses preuves sur le terrain en termes énergétique, en termes de l’éducation, en termes de voiries ainsi de suite. Aujourd’hui, nous la jeunesse de Dubréka on est content et on est fier de lui. On l’accompagne pour sa prochaine candidature aux futures élections présidentielles », a promis le représentant d'Aboubacar Makhissa Camara à cette cérémonie.

Pour sa part, la députée uninominale de Kankan et vice-présidente à l’Assemblée Nationale, a dans son intervention, affirmé qu’ils ont choisi Alpha Condé comme candidat parce qu’ils n’ont pas d’alternatives. Selon Hadja Diakagbè Kaba, ils continueront toujours à faire des plaidoiries auprès du Président pour qu’il accepte leur demande.

« Nous avons fait un plaidoyer envers notre champion pour qu’il accepte, ce plaidoyer continue parce qu’il ne nous a pas dit encore "oui". Il a pris acte et il a posé des conditions en demandant si nous sommes capables de les remplir. J’espère que dans les jours à venir, le Pr Alpha Condé va accepter ce que nous lui avons dit de faire et se présenter. Nous choisissons le Pr Alpha Condé parce que nous n’avons pas d’alternatives », a laissé entendre Hadja Diakagbè Kaba.

Le Maire de la Commune urbaine de Dubréka a quant à lui salué et remercié les organisateurs de cet événement tout en exhortant le Président Alpha Condé d’être candidat pour le ‘’3ème mandat’’.

« Je salue et je remercie les organisateurs pour avoir initié et réalisé cette activité qui va dans le cadre du 3ème mandat prôné par le peuple de Guinée pour lequel nous allons inviter le Président de la République d'accepter de se présenter comme candidat de notre parti pour le 3ème mandat », a lncé Mamiseny Bangoura.

De son côté, le Préfet de Dubreka a invité ses administrés d’être reconnaissants vis-à-vis du président de la République, en le soutenant. « Durant les 10 années du pouvoir du Pr Alpha Condé, nous sommes les témoins oculaires de ses réalisations. Ce qu’il a œuvré pour Dubréka je ne pense pas s’il a travaillé dans les autres préfectures comme ça. Donc sur ce, on doit le soutenir », a rappelé Yamoussa ‘’le bon’’ Sylla.

