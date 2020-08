Avenir d’Africaguinee.com : Craintes et réalités…

La nomination récente de Mamadou Hassimiou Souaré par le président Alpha Condé va-t-elle compromettre l’avenir d’Africaguinee.com ? Vous êtes des milliers de lecteurs à travers le monde à vous poser cette question légitime suite au départ annoncé de notre Administrateur général. Dès lors, une clarification s’impose pour effacer les doutes et rassurer nos fidèles lecteurs qui sont partagés entre craintes pour l’avenir du site et besoin d’indépendance de votre média.

Chers amis lecteurs,

Comme vous le savez, notre administrateur général a bénéficié récemment de la confiance du chef de l’Etat parmi des millions de guinéens, pour apporter son expérience dans le cadre de la promotion de l’emploi en Guinée. Depuis 2009, Mamadou Hassimiou Souaré a travaillé sans relâche pour diriger l’équipe d’Africaguinee.com. Ses qualités d’administrateur, de gestionnaire efficace ne sont pas à démontrer. Au fil des ans, il a su mobiliser son équipe pour mieux servir nos lecteurs et rassurer nos partenaires qui sont nombreux à nous renouveler leur confiance. Nul doute, son départ va certainement manquer à notre équipe qu’il a géré d’une main de maître pour forger une équipe dynamique et efficace. Mais après de bons et loyaux services au sein d’Africaguinee.com, Mamadou Hassimiou Souaré va apporter désormais sa modeste contribution pour son pays en apportant son expérience dans la promotion de l’emploi notamment pour les jeunes. Par conséquant, sa nomination est une fierté pour notre équipe et nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions de Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne de Promotion de l’Emploi.Ce choix confirme le travail sérieux qu’il a effectué dans notre média pour servir nos lecteurs et nos partenaires. Au nom de toute l’équipe, au nom de nos lecteurs et en mon nom personnel, nous lui disons : MERCI .

Chers amis lecteurs,

Avec le départ de Mamadou Hassimiou Souaré, l’équipe d’Africaguinee.com sera désormais dirigée par notre Directeur de Publication, Boubacar Bagnan Diallo. Après une intégration réussie au sein de l’équipe, Boubacar Bagnan Diallo a gravi tous les échelons au sein du site depuis une dizaine d’années. Son expérience, son dynamisme et son esprit d’équipe sont des atouts pour assurer la relève. Autour de Boubacar Bagnan Diallo, notre équipe continuera à servir fidèlement nos aimables lecteurs ainsi que nos partenaires. Nous restons convaincus qu’Africaguinee.com continuera son rayonnement sous la direction de Boubacar Bagnan Diallo et votre soutien indéfectible sera décisif pour relever ce défi.

Chers amis lecteurs,

C’est donc une page qui se tourne avec le départ de Mamadou Hassimiou Souaré. Une nouvelle page va s’écrire pour Africaguinee.com avec Boubacar Bagnan Diallo. Il y a donc une transition au sein de notre institution, mais nos valeurs qui ont forgé notre identité au fil des années demeurent. Il s’agit notamment :

La neutralité et l’indépendance vis-à-vis du pouvoir et l’opposition Le refus de toute affiliation politique, réligieuse ou communautaire L’objectivité et l’impartialité dans le traitement de l’information Le respect des attentes de nos lecteurs et partenaires Le refus de propos ou images discriminatoires, violents ou haineux à l’égard d’une personne, une institution ou groupe de personnes

En conclusion, comme toute institution, les hommes passent mais Africaguinee.com demeure et restera fidèle à ses valeurs.

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre confiance.

Ensemble, nous relévrons les défis pour mieux vous servir.

Mamadou Kaba SOUARE

Journaliste, Fondateur d’Africaguinee.com