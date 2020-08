AGUIPE : Hassimiou Souaré a été installé dans ses nouvelles fonctions de DGA…

CONAKRY-Nommé le jeudi 13 août dernier, par le Président de la République, Pr Alpha Condé, au poste de Directeur Général Adjoint de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'Emploi, (AGUIPE), M. Mamadou Hassimiou Souaré a été installé ce lundi 17 août 2020, dans ses nouvelles fonctions.

La cérémonie d'installation a eu lieu aujourd'hui en début d'après-midi, dans les locaux de l'AGUIPE, sis à Kaloum, en présence du Directeur Général de l'Agence, M. Sékouba Mara. L'ex administrateur général de votre quotidien en ligne "Africaguinee.com", a été installé par le chef de Cabinet du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnel et de l’Emploi.

Après sa prise de fonction, le nouveau DGA de l'AGUIPE a renouvelé ses remerciements vis-à-vis du président de la République, le professeur Alpha Condé pour la confiance qu’il a bien voulu placer en sa "modeste personne". Selon lui cette nomination est la preuve la plus éloquente que le chef de l’État réserve une place de choix aux jeunes en leur confiant des postes de responsabilité dans l’administration publique.

M. Hassimiou Souaré n'a pas manqué également d'exprimer sa gratitude à madame la ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, madame Djénab Dramé. "Je lui exprime toute ma gratitude. Parce qu’elle a bien voulu que je rejoigne son équipe, l’échange que j’ai eu avec elle m’a réconforté quant à son soutien, son engagement à m’accompagner, à accompagner l’équipe de l’AGUIPE pour atteindre les objectifs assignés à son département par le premier ministre chef du gouvernement", a-t-il lancé.

Pur produit du secteur privé, le nouveau Directeur Général Adjoint de J’AGUIPE promet d'utiliser son expérience pour booster l'emploi sous le leadership du Directeur Général Sékouba MARA. Après son installation, M. Hassimiou Souaré a fixé le cap. Son discours que nous vous proposons ci-dessous, en dit long sur son engagement à relever ce nouveau défi.

"C’est pour moi un insigne honneur de prendre la parole en ce jour à l’occasion de mon installation dans mes fonctions de Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi.

Tout d’abord, permettez-moi de rendre grâce à Allah, le tout puissant le miséricordieux, qui m’a permis de vivre ce jour qui marque un tournant décisif dans ma carrière professionnelle.

A mes chers parents, j’exprime toute ma gratitude et j’en profite pour solliciter davantage leurs bénédictions pour mériter et accomplir mes nouvelles fonctions. Le seul mot « Merci » ne suffirait pas pour vous signifier combien de fois je vous dois tout dans cette vie. Naturellement, Je suis ce que vous avez bien voulu faire de moi.

Mesdames et Messieurs

Distingués invités

En effet, après avoir passé plus de 10 ans dans le secteur privé, je suis aujourd’hui appelé à faire mes premiers pas dans la haute administration publique. D’abord en tant que banquier, ensuite chef d’entreprise, aujourd’hui je suis prêt à explorer de nouveaux horizons, relever de nouveaux challenges.

Je tiens à rappeler que ma carrière dans le milieu de la presse je la dois à un homme. Mon grand-frère, Mamadou Kaba Souaré. Oui, c’est lui qui, pour la première fois m’a mis le pied à l’étrier.

Par ailleurs, si je suis là devant vous, c’est en grande partie grâce à mon équipe d’Africaguinee qui a fait de cette structure ce qu’elle est aujourd’hui. Si on est en mesure de parler de mérite, je puis dire que le mérite leur revient aussi.

Mesdames et Messieurs, distingués invités

C’est le lieu et le moment de remercier Monsieur le Président de la République pour l’honneur et la confiance qu’il a bien voulu placer en ma modeste personne en me nommant Directeur Général Adjoint de l’AGUIPE. Cette confiance doublée de la volonté manifeste de faire participer les jeunes à l’édification de notre chère patrie doit être méritée. C’est pourquoi, je m’engage ici solennellement à faire tout afin de mériter la confiance du Chef de l’Etat, le Pr Alpha Condé.

Excellences Messieurs les Ministres d’Etat,

Monsieur le Directeur Général de l’AGUIPE,

Distingués invités, chers collaborateurs,

Qu’il me soit permis également d’exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, qui soutient toutes les initiatives visant à promouvoir les jeunes. Ceci dit, il ne suffit pas uniquement d’être jeune, il est impératif pour nous autres de relever les immenses défis, réussir les missions qui nous sont assignées. Bien entendu, nous avons le devoir de consolider les acquis et de contribuer à l’émergence de notre pays tant souhaitée par Monsieur le Président de la République.

A Madame la Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, Mme Zénab Dramé, qui a bien voulu que je fasse partie de son équipe, veuillez trouver à travers ces mots au-delà des remerciements l’expression de ma ferme volonté de mériter votre choix. En ce jour marquant ma prise de fonction en qualité de DGA de l’AGUIPE, je prends l’engagement Madame la Ministre de ne ménager aucun effort pour réussir les différentes tâches qui me seront confiées. Le chantier est grand. Sachez que la volonté est à la hauteur des différentes attentes !

Mesdames et messieurs

Distingués invités

En Guinée, selon une enquête réalisée par l’Institut National de la Statistique, parue en janvier 2020, environ 6 308 466 personnes ont l’âge de travailler, sur une population estimée à 11 883 516, soit 53,1%. Parmi eux, 51,8% sont des jeunes.

Oui ! La couche juvénile est la plus touchée par le chômage en Guinée. D’après les mêmes sources, Les jeunes ayant atteint le niveau supérieur sont les plus frappés par le chômage (52,1%), suivis de ceux qui ont le niveau secondaire (9%).

L’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), dont la vocation principale est la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de promotion de l’emploi et d’observatoire de l’emploi et des métiers, constitue un tremplin pour de nombreux demandeurs d’emploi, notamment les jeunes, garçons et filles.

Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, a fait de la lutte contre le chômage une de ses priorités. De nombreux projets ont été lancés par le Gouvernement guinéen, à sa tête Dr Ibrahima Kassory Fofana, sous la haute clairvoyance de Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé.

Ainsi, en accord avec le Directeur Général Monsieur Sékouba Mara, je serai amené à assumer certaines charges : Il s’agira notamment :

Assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l’animation et le contrôle des activités de l’établissement public administratif ;

Assurer la coordination technique des services ;

Superviser l’élaboration des programmes et rapports d’activités de l’AGUIPE ;

Exécuter toutes les autres tâches spécifiques qui me seront confiées par le Directeur Général dans le cadre du service

Vous conviendrez avec moi que le chantier est vaste et mes tâches à accomplir sont nombreuses. Mais je sais dores et déjà que je saurai compter sur le soutien de mon grand-frère et ami, mon Directeur Général, Sékouba Mara, avec lequel je continuerai à mener à bien les chantiers déjà entamés, à consolider les acquis mais également élaborer ensemble de nouvelles politiques publiques en lien avec la promotion de l’emploi et de l’employabilité.

Les chantiers sont nombreux et gigantesques, dans un contexte de crise sanitaire avec ses conséquences énormes dans le secteur de l’emploi. Je ne me fais aucun doute quant à l’implication habituelle de tous les travailleurs de l’AGUIPE pour continuer à accompagner la Direction Générale pour gagner ensemble le pari de lutter efficacement contre le chômage notamment chez les couches sociales les plus vulnérables en Guinée.

Jacques Chirac disait je cite : « Il y a plus d’idées dans deux têtes que dans une ». Nous devons à tout prix continuer sur la dynamique déjà lancée par Mon ainé, Monsieur Mara. Je reste convaincu que nous réussirons ensemble, sous le leadership de Monsieur le Directeur Général.

« Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe ». Cette citation de Steve Jobs doit nous inspirer dans notre quotidien.

Je ne saurai terminer mon propos sans une fois encore remercier Madame la Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, qui m’a déjà garanti de tout son soutien pour l’accomplissement de cette exaltante mission.

Je ne remercierais jamais assez Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, qui a toujours mis les jeunes au centre de ces préoccupations.

Vous savez, dans la vie, chacun a un modèle, un homme qui lui sert de référence. Le mien est sans nul doute le Ministre d’Etat Tibou Kamara tant pour son parcours professionnel que pour les valeurs qui le caractérisent. Ma main sur le cœur, je vous dit « MERCI Monsieur le Ministre d’Etat ».

A ma femme, la mère de mes deux adorables garçons, Mme Souaré Djeinabou Diallo, merci pour ton soutien indéfectible. Tu as toujours été là, à mes côtés. Cette promotion est également la tienne.

Je vous remercie !"

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com