Présidentielle du 18 octobre : Kouyaté dévoile le "Plan" d'Alpha Condé…

PARIS-Alors qu'Alpha Condé n'a pas encore tranché sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre, l'ancien premier ministre Lansana Kouyaté a dévoilé le "plan" du Chef de l'Etat. Convaincu de la candidature du chef de l'Exécutif guinéen, pour un troisième mandat, le leader du PEDN (Parti de l'espoir pour le développement national) soutient que le "suspense" entretenu par le Chef de a une explication.

"C'est sûr qu'il va aller au prix de tout ce qu’il y aura comme répression des manifestations. Tout ce qu’il fait là, ce sont des artifices parce qu’il croit son électorat, ses propres militants il les croit naïfs (…) Il se dit qu'il faut d’abord que j’écoute ceux qui m’ont amené là, ça va flatter leur ego. Et ils vont penser que cette fois-ci il tiendra sa promesse. Il ne tient aucune promesse. C’est une promesse aujourd’hui et le lendemain c’est l’oubli total sinon même le mépris. Il n’est fidèle qu’à l’éphémère", déclare Lansana Kouyaté, interrogé par la chaine RT France.

Du rôle de la communauté internationale

Le leader du parti de l'espoir pour le développement national avertit que la CEDEAO, l’Union africaine, sont dans leur rôle d'appeler au dialogue, mais leur marge de manouvre est limitée. L'opposant exclut l'éventualité de toute intervention militaire en Guinée pour plusieurs raisons:

"Ces organisations ont pour rôle d’éteindre le feu, de calmer. C’est le rôle de toute organisation. Ils sont dans leur rôle d’appeler au dialogue. Ils le font, ils le disent, mais fondamentalement qu’est-ce qu’ils peuvent ? Déployer des troupes ? C'est impossible. La Guinée n’est pas la Gambie. Il n’y a pas de démarcation claire et nette. Le mode opératoire et la stratégie opératoire d’entrée et de sortie sont définis en même temps quand on doit faire intervenir pour séparer les uns et les autres. Le Pr Alpha Condé est déjà signalé à la Cour Pénale Internationale, le tribunal français a été saisi deux fois pour détournement. On pille la nation guinéenne", dénonce l'ancien premier ministre.

