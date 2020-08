Kobéla vibre au rythme du RPG Arc-En-Ciel…

Nommé le 21 mai dernier par décret du Président de la République, le Professeur Alpha CONDE, à la tête de la SEG (Société des Eaux de Guinée) ; Monsieur Patrice Pépé LOUA puisque c'est de lui qu'il s'agit séjourne en régin forestière depuis quelques jours.

Ce natif de Kobela, une sous-préfecture située à 42 kilomètres du chef-lieu de la préfecture de N'zérékoré, s'est vu réservé sur la terre de ses ancêtres, un accueil chaleureux.

C'est une foule en liesse composée de toutes les couches (enfants, jeunes, femmes, adultes...) qui a triomphalement accueilli le nouveau Directeur de la SEG qui posait ses pieds pour la première fois dans son village depuis sa nomination.

Circonstance oblige, la population de Kobela, pour marquer sa gratitude en faveur du Chef de l'Etat en portant son choix sur leur fils, était tout vêtue de jaune et arborait des t-shits, foulards, casquetes et des caches-nez à l'éffigie du RPG-AEC.

Sur les banderoles, on pouvait lire: "LA POPULATION DE KOBELA REMERCIE LE PROFESSEUR ALPHA CONDE POUR LA NOMINATION DE PATRICE PEPE LOUA A LA TETE DE LA SEG" ou "KOBELA VIBRE AU RYTHME DU RPG-AEC" ou encore "KOBELA POUR LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE"

C'est la maison des jeunes qui a abrité l'évènement en présence du préfet de N'zérékoré Saa Yola TOLNO, de l'autorité morale, le patriarche Moly Holomo Hazaly ZOGBELEMOU, de Monsieur Mohamed KOUROUMA, Directeur régional de la SEG de N'zérékoré, de Monsieur Alphonse GUEMOU, membre de la coordination régionale du RPG-AEC...

Monsieur Marcel CAMARA, sous-préfet de Kobela, prenant la parole, a salué les acquis de la gouvernance Alpha dans sa juridiction avant d'inviter ses concitoyens à adhérer entièrement au programme de société du Président de la République enfin qu'il achève ce qu'il a commencé. Il conclut à la fin par ce proverbe "un tiens vaut mieux que deux tu l'auras"

Les sages, les femmes et les jeunes ont à travers leurs portes-parole témoigné toute leur gratitude et remercié le Chef de l'Etat pour la nomination de Monsieur LOUA. Ils ont aussi promis de faire de Kobela: une terre de paix et un véritable fief du parti au pouvoir.

Pour le nouveau Directeur, "il aura fallu l'ère Alpha CONDE sous la clairvoyance d'Elhadj Papa Koly KOUROUMA, Ministre d'Etat, Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de voir un fils de Kobela hisser à ce niveau de responsabilité". Réalisant que sa nomination est un énorme défi et connaissant parfaitement ce secteur pour avoir gravi tous les échelons, il a ainsi promis de s'investir dans le développement du secteur de l'eau conformément à la politique sectorielle de l'eau définie par le Président de la République, et à exhorter les populations de Kobela de poursuivre le changement dans la continuité.

Enfin, c'était au tour du patriarche de Zaly de formuler des bénédictions avant d'esquiver des pas de danse au son du groupe folklorique Zaato de Kobela .

Odilon MAOMY