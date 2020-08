Lutte contre le 3ème mandat : La réplique du CNOSCG après la sortie de Koundouno…

CONAKRY-Qualifié de société civile "tirs-ailleurs" par Sékou Koundouno, le Conseil National des Organisations de la Société Civile guinéenne (CNOSCG) a répondu par la voix de son secrétaire exécutif.

"Koudouno est en train de se repentir, il est complètement perturbé. Le fait pour lui d'appartenir à une entité qui a poussé au massacre des enfants et des jeunes innocents, et funeste des milliers de familles, il se trouve en guerre avec sa propre conscience, c'est pourquoi il est déphasé dans son raisonnement et s'attaque à tout le monde.

Ils ont plus de 100 et quelques morts sur leur conscience. Il faut s'attaquer aux structures crédibles et légitimes comme le CNOSCG pour dissimuler cette tragédie et justifier leur impuissance.

Valéry Giscard disait "qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison" Ils feront leurs propres funérailles sans le CNOSCG.

Le CNOSCG est une grande institution et très occupée actuellement par la crise sanitaire, la transparence et l'inclusivité du processus électoral en cours et la lutte contre la malnutrition, pour répondre aux invectives des personnes désemparés et en perte de vitesse comme Sekou KOUNDOUNO".

Ange Gabriel HABA,

Secrétaire Exécutif du CONOSCG