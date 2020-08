Siguiri : le député Mamady Diawara a regagné sa dernière demeure…

SIGUIRI-Décédé le 06 août dernier à Bamako des suites d'une courte maladie, Mamady Diawara a regagné ce vendredi 14 août 2020, sa dernière demeure dans son Siguiri natal.

Avant son inhumation, des obsèques ont été organisées à la place des martyrs où sa dépouille drapée des couleurs nationales a été exposée. Sur place, parents, amis, collègues députés, connaissances mais également des responsables locaux lui ont rendu un dernier hommage.

Le corps de MAMADY Diawara est arrivé hier dans la soirée par la voie terrestre en provenance de Bamako. Plusieurs personnalités ont pris part aujourd'hui aux funérailles présidées par le président de l'Assemblée Nationale, honorable Amadou Damaro Camara. L'évènement a mobilisé une foule immense.Marquée par cette mobilisation, la famille du défunt a remercié tous ceux qui se sont déplacés ou qui ont compati à sa douleur depuis l'annonce du décès.

"Vous avez restitué à Mamadi Diawara le prix de sa servitude à la Guinée et de son Siguiri natal. Dans la vie d'un être humain, rien n'est plus honorable que la reconnaissance de ses biens faits. Aujourd'hui, il n'est plus parmi nous, mais Dieu le comptable tout montre encore une fois tout ce que Mamadi Diawara représentait comme valeur dans son milieu familial, social et politique", a déclaré Ansoumane Diawara, l'un des fils du défunt.

Après la prière sur son corps à la place des martyrs, Mamady Diawara a été inhumé cet après-midi au cimetière de Bilin à Siguiri Koura 1, où il reposera désormais à jamais.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibe

Pour Africaguinee.com