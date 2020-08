Lausanne-affaire Amadou Diaby : Déboutée par le TAS, la Féguifoot réagit…

LAUSANNE-C'est un sérieux revers pour la fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) qui a été déboutée par le tribunal arbitral du sport (TAS) dans l'affaire l'opposant à Amadou Diaby, l'ex président de l'instance dirigeante du football guinéen.

Dans son verdict rendu ce jeudi 13 août, le TAS a donné raison à M.Diaby, estimant qu'il y a eu plusieurs violations de ses droits.

L'ancien vice-président de la Féguifoot Amadou Diaby, a été suspendu au sortir de la CAN 2019 en Egypte, suite à des accusations de corruption. Reconnu coupable de rackets il y a juste un an, Amadou Diaby a été condamné de 7 ans de suspension, d’interdiction de pratique du football sous toutes ses formes en Guinée et d’une amende de 25.000 euros. Il était accusé d'avoir ponctionné 10% du salaire de Paul Put, l'ex entraineur du Syli National, pendant une longue période.

Une décision qu'il a vite contesté en saisissant le tribunal arbitral du sport (TAS). Eh bien cette juridiction basée en Suisse a tranché ce jeudi, déclarant que l'arrêt du comité d’éthique de la fédération guinéenne de football est annulé. La décision du TAS précise que la cause est renvoyée à la commission d’éthique de la Fédération Guinéenne de Football pour une nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

Ce n'est pas tout. Le TAS qui ordonne la Fédération de verser 10 mille francs suisses à Amadou DIaby à titre de contribution pour ses frais d’avocat ainsi que ses autres dépenses encourues pour les besoins de la procédure.

Suite à cet arrêt, la fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) s'est fendu un communiqué, indiquant que le renvoi du dossier devant la commission d'Ethique "ne doit pas être interprété comme un relaxe" de monsieur Diaby.

Nous y reviendrons !

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com