Cheick Affan parle: "Nous ne sommes pas contre les Peulhs…"

CONAKRY-Cheick Affan vient de briser le silence ! Souvent cité dans des affaires sulfureuses notamment dans l'incendie des champs en Basse Guinée appartenant à des particuliers, Mohamed Cheik Affan répond. Ce personnage controversé dont les déclarations fracassantes suscitent souvent des levées de boucliers au sein de l'opinion publique, revient sur la campagne de récupération des terres que leur ONG "LABESANGNY" a lancé en Basse Côte. Cheick Affan se défend, brocarde et soutient que cette opération ne vise pas une ethnie particulière.

AFRICAGUINEE.COM : Pourquoi avez-vous lancé cette opération de récupération des domaines en Basse Côte?

CHEICK AFFAN : Les gens aiment trop déformer dans ce pays. Nous n'avons pas lancé cette opération comme les gens le disent. Nous avons notre manière de récupérer des terres, mais ce n'est pas la façon dont les gens sont en train de décrire. Ce qui se passe aujourd'hui à Maférinya ne nous concerne absolument pas. Nous sommes une ONG qui a des antennes un peu partout. Si d'autres soussous se lèvent pour récupérer leurs propres terres, il faut demander des comptes à eux. Mais ceux qui sont en train de dire des choses sur nous, ça ne nous regardent pas du tout.

Pour revenir sur notre opération de récupération des terres, notre ONG agit sur les domaines conflictuels. Ce sont des soussous qui ont été brimés dans leur droit soit à la justice, soit par des particuliers qui viennent nous voir. Lorsqu'ils viennent, on appelle les deux parties en conflits, on les fait assoir pour les écouter. Suite à cette confrontation, on tire une conclusion. Mais souvent on trouve un terrain d'entente et on règle l'affaire à l'amiable. Et souvent, on aide la justice parce les conflits fonciers sont très complexes quelquefois, la justice peut se tromper. Nous n'intervenons pas dans des dossiers de terres occupées légalement par leurs propriétaires. NON. Ce sont les domaines conflictuels qui nous intéressent.

Certains estiment que cette opération vise particulièrement une communauté. Qu'en dites-vous ?

C'est absolument faux ! Ceux qui disent que nous sommes contre les Peulhs, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas contre les Peulhs. Pour preuve : la personne qui m'a accusé sur "DJOMA" et qui a suscité ma réaction, c'est un soussou comme moi. C'est un soussou qui a été prendre 200 hectares chez les autochtones à Coyah alors qu'il n'est pas de la contrée. Cela c'est depuis 1984. Lui il est soussou. Il n'y a pas que lui. Nous avons pu récupérer des terres à des ministres ici, à des hauts cadres venant de toutes les ethnies. Il y a des malinké, des soussous….qui ne sont pas peulhs. Mais aujourd'hui dès qu'on agit ce sont des peulhs qui se victimisent en disant qu'ils sont visés alors que nous ne sommes pas contre eux. Nous ne sommes pas contre une ethnie dans ce pays. C'est une ONG qui est là pour défendre l'intérêt des soussoukas en Basse Guinée.

Pourtant certains témoignages disent que votre structure s'est engagée dans une campagne de récupération des domaines vendus aux étrangers en Basse Guinée. N'est-ce pas discriminatoire ?

Je vous encourage à faire une enquête approfondie pour savoir ce qui se passe à Maférinya. Nous on se désolidarise de ce qui se passe là-bas. Si des soussous se lèvent pour aller récupérer leurs propres terres, ça n'engagent qu'eux, ça n'engage pas le Labésangny. Parce que nous, on n'a pas engagé des gens sur ce point.

Il n'y a pas que ça puisque ces derniers temps on a souvent assisté à des incendies criminels dans des champs appartenant à des particuliers en Basse Guinée. Votre nom a très souvent été cité dans ces affaires d'incendies. Que répondez-vous ?

Je ne suis ni de près, ni de loin associé à ces accusations. D'ailleurs je suis en train d'intenter une action judiciaire contre des journalistes de certains médias de la place qui m'ont clairement accusé dans ces incendies. Moi je n'ai jamais organisé ces incendies ou monter quelqu'un pour attaquer les biens des gens. Ce n'est pas vrai.

Pourtant certaines de vos déclarations qui ont abondamment circulé sur les réseaux sociaux disent le contraire…

Moi je n'ai jamais tenu des propos dangereux. Dire par exemple : les voleurs de terres, ce n'est pas dangereux. Si vous savez que vous n'êtes pas voleurs de terre, ne vous reprochez de rien. Je ne fais que dire la vérité pour défendre ma communauté parce que ce qui se passe aujourd'hui en Basse Guinée, ne se passe pas ailleurs. La basse Guinée est devenue comme un "no mans land". Il faut que le gens sachent que les autochtones de la Basse Guinée en ont marre. Il faut que le vol des terres cesse. On a des titres fonciers ici qui n'ont pas leur numéro dans le registre national. Ce sont des faux titres fonciers.

Notre ONG est agréée, ce qui nous permet d'agir. Les gens pensent que notre objectif c'est pour uniquement récupérer des terres, non. Ils se focalisent sur la récupération des terres pour monter des gens contre nous. Nous avons d'autres objectifs qui n'ont rien à avoir avec la récupération des terres.

Quels objectifs avez-vous à part la récupération des terres ?

La sensibilisation de nos parents pour qu'ils cessent de vendre leur terre parce que s'ils le font, leurs enfants deviendront des étrangers alors qu'ils n'ont nulle part où aller. Nous leur demandons de mettre les enfants à l'école, pousser les études, faire le sérieux. Et à chaque fois qu'un soussou a des problèmes fonciers, on vient pour voir s'il est fautif ou pas.

N'est-ce pas le travail de la justice ça ?

On ne se substitue pas à la justice. Au contraire, on est en train d'aider la justice à avancer parce qu'on sait comment la justice fonctionne dans notre pays. J'espère bien que le nouveau ministre de la Justice va jeter un coup d'œil sur les affaires judiciaires parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées que les gens ne connaissent pas. Nous, tout ce que nous faisons, c'est à l'amiable. Parce qu'il ne sert à rien d'aller en affront avec les autochtones. Nous sommes tous des guinéens, mais chacun vient de quelque part. Partout où je vais, je dois être en conformité avec les autochtones.

Mais il y a la Loi qui régit tout le monde…

Mais si cette loi est violée par les gens qui sont censés la protéger (…) chacun se réclame d'avoir des titres fonciers. Alors que le code foncier est clair : nul ne peut avoir un titre foncier sur un domaine qui n'est pas lotis.

Beaucoup ont le sentiment que vous M. Cheick Affan vous êtes un protégé du pouvoir sinon votre place devrait être la prison, vue le nombre d'infractions que vous auriez commis et qui portent atteinte au vivre-ensemble. Que répondez-vous ?

Le guinéen est fort dans la délation. Sinon la justice est là, elle est indépendante. Je ne suis pas soutenu par le Pouvoir. Le pouvoir est là pour tout le monde. Je mets au défi : quiconque sait que Cheick Affan a commis une infraction qu'il aille intenter une action judiciaire contre moi. Moi je ne suis pas protégé par le pouvoir.

Avez-vous un dernier message ?

Notre ONG agit pour défendre les intérêts de la Basse Guinée. Nous voulons qu'on respecte les autochtones, qu'on cesse de tomber sur eux. On ne laissera personne piétiner notre honneur, on est prêt à tout pour ça et on est prêt à aller jusqu'au bout. On ne vise personne particulièrement. Le monsieur qui m'a attaqué est un soussou comme moi. Mamadou Sylla de futurelec, Kabélé, Bruno Bangourra sont tous des soussous comme moi, mais ils ont eu des problèmes avec nous. Le ministre de la défense, il y a des malinké qui ont des problèmes avec nous, on règle à l'amiable personne ne crie. Je ne tombe pas dans ces victimisations, je sais ce que je suis en train de faire.

Entretien réalisé par Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 112