Assemblée Nationale : L'élue Bintou Touré lance le concept "Allo Madame la députée"

CONAKRY-Pour rapprocher davantage les citoyens de l’Assemblée Nationale, la députée honorable Yansané Bintou Touré a lancé ce vendredi 14 août 2020 un concept qu'elle a créée, dénommé ‘’Allo Madame la députée’’.

Cette nouvelle plateforme lancée aujourd'hui dans un réceptif hôtelier de la place vise à permettre aux parlementaires de répondre aux préoccupations majeures de la population, notamment les couches vulnérables du pays. Cette innovation va favoriser l'interaction entre les citoyens et les députés.

L'initiative de cette députée est partie d'un constat. En République de Guinée depuis quelques années, il y a non seulement une disparité entre gouvernants et gouvernés, mais aussi entre élus et électeurs. S'exprimant à cette cérémonie de lancement, la députée Bintou Touré a justifié le bien-fondé de son action.

« Selon une étude guinéenne réalisée en 2015 par l'associations guinéenne des sciences politiques, 85% de la population des communes urbaines connaissaient l’existence de l’Assemblée nationale. Il faut dire que le niveau de connaissance de cette institution est dû à l’intérêt que suscite sa mise en place lors des campagnes électorales et tout cet écho médiatique qu’on lui confère lors de ces élections. Selon la même étude 74,1% de cette même population ne connaissaient pas le nom de leur député uninominal. Elle révèle aussi que 79% des jeunes âgés de 18 et 29 ans ne connaissaient pas le nom de leur élu. Même si on n'est pas en 2015, il faut dire que ces chiffres peuvent bien refléter la vie du guinéen actuel pour nécessiter une interaction entre nous élus députés avec nos mandants. C’est dans ce cadre, je souhaiterais au nom de tous les députés qu’on s’attèle à assumer avec dignité et honneur nos fonctions de législateurs. La fonction de législation ou de vote des lois et la fonction de contrôle de l’action gouvernementale. Au-delà de ces fonctions légales, d’autres impératifs s’imposent. Il incombe à chaque député de s’investir afin de réduire le déficit de communication, de méconnaissance, de proximité et de transparence envers les citoyens », a expliqué l'élue du parti guinéen pour le développement.

Présent à cette cérémonie, le représentant du Ministère de l’unité nationale et de la citoyenneté a salué l'initiative, tout en exprimant son soutien à ce concept « neutre ».

De leurs côtés, les députés Mamadou Sylla, Zeinab Camara ont affirmé que tous les députés s’engagent aussi à accompagner cette initiative.

« Nous avons la chance d’avoir à l’Assemblée des femmes qui se soucient de la préoccupation des citoyens en général. C’est une initiative noble que tous les députés à l'Assemblée Nationale vont soutenir et accompagner », a déclaré l'honorable Zeinab Camara, représentante de la plateforme des femmes parlementaires.

Cette nouvelle plateforme a un site web et des numéros verts. Il y aura des interprètes notamment des femmes qui communiqueront des messages en langue nationale pour toucher toutes les couches sociales de la Guinée.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : ( +224) 655 31 11 14