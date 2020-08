Sud de la Guinée : Des jeunes manifestent à Macenta…

MACENTA-Plusieurs jeunes ont manifesté ce jeudi 13 août 2020, à Macenta pour dénoncer la dégradation très poussée des voiries urbaines dans leur préfecture. Ces jeunes très remontés ont pris d’assaut la mairie pour réclamer le bitumage de certaines voiries de la commune urbaine, difficile à pratiquer en cette saison hivernale.

Un des jeunes manifestants que nous avons interrogé est revenu sur les circonstances de cette manifestation. « La route qui mène vers Kankan est franchement impraticable. La route en question regroupe plusieurs quartiers comme Macenta-Koura, Zowoboita, Patrice, Mohamed 5, Galédazou jusqu’à Kolakodou, elle est complètement gâtée. C’est pourquoi les jeunes se sont levés pour manifester ce jeudi pour demander le bitumage de la route puisque les citoyens souffrent beaucoup sur cette voie », nous a confié ce jeune.

Interpellé sur le sujet, le maire de la commune urbaine de Macenta a déploré l’attitude des jeunes. Selon lui, ils sont venus barricader la rentrée de la mairie pendant que des gens y étaient.

‘’ Ils disent que c’est à cause d’une route nationale qui n’est pas dans les prérogatives de la mairie. Ils disent qu’il faut que le maire arrive à bitumer cette route nationale. On leur avait signifié que cela n’est pas dans le portefeuille de la mairie. Il fallait écrire à la mairie pour que le maire remonte l’information au préfet qui à son tour va saisir qui de droit. Mais si vous sortez, et venir barricader la mairie… Moi j’étais à mon bureau, la police et la gendarmerie était là. Mais pour éviter les casses, on leur a dit de rester tranquilles. Maintenant, nous sommes à la préfecture, ils viennent d’appeler le président des sages, la notabilité, pour qu’on puisse prendre des dispositions. Nous avons appelé déjà un huissier pour que la procédure normale soit engagée. C’est illégale ce qu’ils ont fait. Revendiquer des routes c’est normal, mais la manière n’est pas la bonne’’, a confié Enégo Guilavogui, maire de la commune urbaine de Macenta.

