Pourquoi l'UFDG doit participer à l'élection présidentielle ?

Il faut aller aux élections pour arracher notre victoire confisquée par le Rpg arc-en-ciel depuis 2010.

Rappel

Nous avons mené un combat noble et risqué au sein du FNDC au prix de nos vies pour empêcher l'adoption d'une nouvelle constitution qui permettrait à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Nous avons tout fait pour obtenir un fichier électoral propre qui reflète le corps électoral. Tout cela nous a coûtés plus de 250 morts. Malgré tout, Alpha Condé refuse de comprendre et il continue de dérouler librement son calendrier de confiscation du pouvoir. Il a réussi à faire passer une constitution taillée sur mesure, il utilise toutes les ressources dont dispose l'Etat : l'armée, la gendarmerie, la police, la Banque Centrale et les postes nominatives pour se maintenir au pouvoir. Et il est prêt à marcher sur les guinéens pour obtenir son ambition d'une présidence à vie.

Certains disent que si l'Ufdg participe à cette élection avec Alpha Condé, elle aurait trahi la mémoire de nos martyrs, et qu'on sera complice de la pérennisation d'Alpha Condé au pouvoir au-delà de ses deux mandats ! Nous sommes un parti politique qui a pour objectif de conquérir le pouvoir par les urnes, non pas par les armes, en vue de l'exercer.

Conseils

Chers militants et sympathisants de l'Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) ne tombons pas dans les pièges tendus par nos adversaires. Ils créent toutes les conditions pour que Cellou Dalein Diallo refuse de participer aux élections présidentielles car ils le savent très bien : Cellou est le seul leader aujourd'hui en Guinée capable de battre Alpha Condé. Ils le savent tous qu'ils ont perdu les soutiens de la communauté internationale. Celle-ci accompagne aujourd'hui le combat noble mené par l'opposition guinéenne.

Constat

Aujourd'hui la majorité des guinéens ne veut pas d'une présidence à vie pour monsieur Alpha Condé. A cela s'ajoutent les soutiens de la France, des États-Unis, de la CEDEAO qui s'opposent à toute tentative de confiscation du pouvoir en Afrique.

Hypothèse

Admettons que Alpha Condé soit pris en otage par les sirènes révisionnistes qui défendent leurs intérêts personnels au détriment de ceux du peuple. Admettons que ce sont ces sirènes qui lui forcent la main pour être le candidat du Rpg. Mais si en face, il a son opposant principal qui est Cellou Dalein. Sachant de quoi Cellou Dalein Diallo est capable, il y a fort à parier, dans le contexte actuel, que Cellou Dalein Diallo arrache la victoire. Si l'UFDG ne participe pas à ce scrutin, nous le regretterons amèrement, car il y'a un grand complot en téléchargement.

Si nous participons l'élection présidentielle, nous vaincrons j'en suis sûre.

Mamadou Malal Diallo

Citoyen guinéen et militant de l'UFDG.