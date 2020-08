Présidentielle du 18 octobre en Guinée : Qui peut être candidat ?

CONAKRY-Les Guinéens sont appelés aux urnes le 18 octobre prochain pour élire leur prochain président de la République. Alpha Condé, le chef de l'Etat a entériné ce mardi 11 août la date proposée par la commission électorale nationale indépendante (CENI). L'organe électoral vient d'annoncer la mise en place d'une commission financière qui sera chargée de proposer la caution à payer pour être candidat. Comme pour dire que le processus enclenché il y a quelques mois ne saurait être arrêté, malgré le manque d'unanimité autour du chronogramme. L'actuel chef de l'Etat qui a été investi par son parti (RPG) n'a pas encore annoncé sa décision d'être candidat ou pas. De leurs côtés, les principaux partis d'opposition sont dans un dilemme alors que d'autres formations politiques de moindre envergure, ont déjà déclaré leur candidature. Mais que faut-il pour être candidat à l'élection présidentielle ? Quelles sont les conditions à remplir ? Interrogé par Africaguinee.com, le juriste Fayimba Mara a apporté quelques précisions.

"Conformément à la constitution de 2020 précisément à son article 42, il est dit que tout candidat à la Présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, justifier le parrainage des électeurs déterminés par le code électoral. Ce point est un point polémique, parce que pour le moment, le dernier code révisé en République de Guinée, c’est le code de 2017. Il se trouve que dans aucun article de ce code, on ne parle de parrainage ni de nombre d’électeurs qui doit parrainer un candidat aux élections présidentielles (…) Je ne connais pas le nombre d’électeurs qui doit parrainer un candidat pour qu’il soit accepté alors que le parrainage est fondamental pour que la candidature de quelqu'un candidat soit acceptée. Cela va poser beaucoup de problèmes. En plus, il faut être en état de bonne santé certifié par un collège de médecins certifié par la Cour Constitutionnelle. Les candidatures sont déposées aux greffes de la Cour Constitutionnelle 40 jours au moins et 60 jours au plus avant la date du scrutin", explique ce juriste.

Les candidatures indépendantes bannies

« La nouvelle Constitution précise qu’aucune candidature n’est recevable si elle n’est pas présentée par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques. C’est-à-dire la candidature indépendante n’est pas prévue par la constitution de 2020. Nulle part en République de Guinée, la constitution et le code électoral ne prévoient cela. C’est le parti qui peut présenter ou un groupe de parti qui s’associe pour présenter un candidat. 39 jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats. Après, les électeurs sont appelés aux urnes par décret », a expliqué Monsieur Mara qui précise que la caution pour les candidatures seront fixées par une loi.

Du côté de l’institution en charge d’organiser ces élections, le responsable du département communication de la CENI, a apporté des précisions sur les activités prévues par la CENI.

« Nous n’avons pas encore fini, la commission sera mise en place dans les jours à venir. C’est la Cour Constitutionnelle qui va définir parce que c’est elle qui gère les candidatures. En ce qui concerne la présidentielle, la gestion des candidatures, c’est la Cour Constitutionnelle mais il y a une commission que la CENI va mettre en place composée du Ministère des finances, du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation et de certains commissaires de la CENI. Dans cette commission, la CENI va travailler sur le quota et la Cour Constitutionnelle s’occupera des aspects juridiques », a déclaré Aly Bocar Samora.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14