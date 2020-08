Urgent/Présidentielle en Guinée: Alpha Condé confirme la date du 18 octobre…

CONAKRY- C'est désormais officiel! Les Guinéens se rendront aux urnes le 18 octobre prochain !

Dans un décret lu ce mardi à la télévision nationale, le président de la République, Pr Alpha Condé, a entériné la proposition de la commission électorale nationale indépendante pour la tenue de l'élection présidentielle le 18 octobre 2020.

Le président a par ailleurs invité le président de la CENI, le président de la Haute Autorité de communication, le ministre de la justice, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre du budget, le haut commandement de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, chacun en ce qui le concerne à l'application stricte de ce présent décret.

Ce décret intervient alors que le Chef de l'Etat n'a pas encore officialisé sa candidature.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com