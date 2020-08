Parricide à Mamou : Alhassane Barry tue son père à l’aide d’un pilon à Porédaka…

MAMOU- L'acte s'est passé le 5 Aout dernier, mais n'a été révélé que ce lundi 10 août 2020 par le procureur de Mamou, Sidiki Touré! Un homme a mis fin à la vie de son père à Yalama dans la sous-préfecture de Porédaka. L’individu, Alhassane Barry, âgé de 24 ans battait sa propre mère quand son père a voulu intercéder. C’est en ce moment qu’il lui a administré des coups de pilon jusqu’à ce que mort s’en est suivi.

Alors qu'il tentait de fuir, les citoyens du village l'ont arrêté. Il a été mis à la disposition des services de sécurité. Interrogé, le procureur de Mamou, Elhadj Sidiki Camara revient sur les faits.

« J’ai été alerté par le sous-préfet de Porédaka m’informant de ce cas de meurtre, dans le secteur Yalama, situé à 5 km de Porédaka centre. On a dépêché une mission de la brigade de recherche pour la constatation et les enquêtes. Selon la femme de la victime et mère de l’auteur, Madame Idiatou c’est lorsqu’elle criait au secours quand le jeune la cognait avec un pilon, que son mari est venu pour la sauver. Entre temps, il a laissé sa mère pour administrer plusieurs coups de pilon à son père. Les coups se sont enchainés jusqu’à ce que mort en a suivi. Il a été entendu et déféré à la maison centrale de Mamou en attendant son jugement », déclare le procureur du TPI de Mamou.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou