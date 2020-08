Affaire vol de copies d'examen à Mamou : La décision des autorités...

MAMOU- Suite au vol rocambolesque des copies d'examen de sortie, le département de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi a pris la décision de reprendre les épreuves pour les candidats.

Alors que l'opinion s'interroge sur les circonstances de ce vol, l’inspecteur régional de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi à Mamou a apporté des précisions.

« Après l'évaluation des élèves, on a pris le colis dans lequel on a emballé les copies pour les remettre au délégué de la région qui s’est embarqué dans le véhicule de mon collègue de Labé pour les expédier à Conakry le jeudi soir. Après, nous avons été saisis par le département pour nous informer de la perte du colis de Mamou. On nous a parlé de Tamagaly où les convoyeurs se sont arrêtés pour se restaurer. On a été là-bas mais, on a rien trouvé de clair. Alors le département nous a demandé de reprendre l’examen. C’est ce qui fut fait. Nous avons recommencé aujourd’hui. On n’a pas eu de problème pour mobiliser les élèves car il leur restait quelques épreuves pratiques », a expliqué M. Mamadou Barry.

Rencontrés, certains étudiants ont des craintes de reprendre les épreuves. « On n’est pas content. Car ils nous ont évalués déjà dans un premier temps. Reprendre les épreuves alors que les sujets ne seront pas les mêmes, c'est une injustice. Cela va nous causer de sérieux problèmes à la correction. Vraiment on est déçu », témoigne cet élève du CFP de Mamou.

Par contre, cette infirmière à l’école de santé de Tambassa dit être heureuse de cette reprise. Pour elle, cela va permettre aux candidats de revenir en force.

« On n'a pas peur de prendre les examens. D’ailleurs on est content de cette reprise car on est habitué à ce genre d’examens. On va bien se préparer et reprendre, ce n’est rien ça. On a plus de force, je pense qu'on va tous s’en sortir », affirme cette étudiante.

Le délégué qui transportait les copies à Conakry n’a pas voulu répondre à nos questions. Il a juste déclaré que le ministère de l'enseignement technique lui aurait ordonné de ne pas parler aux medias.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou