NORGOLD/SMD dote les communautés de sa concession minière d’un Lycée d’excellence et les assiste pour la fête de Tabaski

Le groupe Nordgold et sa filiale en Guinée, la Société Minière de Dinguiraye (SMD), dans leurs actions de développement local, viennent d’accorder la construction d’un Lycée en R+2 de neuf (9) classes, sur fonds propres, aux communautés locales.

Cette infrastructure scolaire sera réalisée à Léro et équipée à hauteur de Deux milliards soixante-deux millions cinq cent cinquante-un mille cinq cent quarante-cinq francs guinéens ( 2.062.551.545 GNF ).

L’objectif est de promouvoir l’éducation dans ses zones d’intervention et rapprocher les élèves de l’école. Ce Lycée, un don de NORDGOLD/SMD, contribuera à l’amélioration de l’état actuel des infrastructures scolaires dans ladite zone. Il permettra en suite de réduire la souffrance des élèves très nombreux à Léro mais obligés de se rendent tous au Lycée de Siguirini.

La maquette de cette infrastructure déjà en construction à Léro :

La pose de la première pierre a été effectuée le Lundi 20 Juillet 2020 en présence des autorités administratives, locales et scolaires.

Les bénéficiaires qui sont les élèves et surtout les candidats au BEPC, futurs premiers élèves de cette école d’excellence ont manifesté leur joie.

Dans la même dynamique de s’impliquer dans la promotion de l’éducation dans ses zones d’intervention, la SMD vient de mettre à la disposition des autorités scolaires de Siguirini un montant de 20.000.000 GNF pour faciliter la préparation des examens de fin d’année dans ladite zone.

Aussi, à l’occasion de la fête de Tabaski 2020, la Société Minière de Dinguiraye SMD a fait une assistance en prix de béliers aux imams et aux responsables locaux de sa concession minière, pour leur permettre de célébrer avec joie la grande fête religieuse de Tabaski 2020. Vingt-quatre (24) localités concernées pour Cinquante-neuf (59) personnes bénéficiaires. Le montant total de cette assistance est de Soixante-douze millions deux cent mille francs guinéens ( 72.200.000 GNF ).

Les bénéficiaires se sont réjouis du don et se sont engagés à accompagner la société dans ses actions avant de prier pour que la quiétude, la sécurité et la paix, règne au sein de la communauté pour permettre à chacun de pouvoir obtenir ce qui lui est destiné et réservé par le bon Dieu.

Il faut rappeler que pour la réouverture récente des classes, NORDGOLD/SMD a remis aux autorités scolaires de Siguirini, Maléah, Banora, Diatifèrè, Dinguiraye et Siguiri d’important lots de 1000 Kits sanitaires, 250 thermo flash, 25 000 masques et 1500 bidons d’eau de Javel d’une valeur de 50.000 dollars US soit 482.543.000 GNF et a apporté une assistance aux populations sinistrées des villages de Mankadjan et de Solabé, Sous-préfecture de Siguirini, par la fourniture de denrées alimentaires d’une valeur de 5.336,78 dollars US , suite à deux incendies qui ont fait des dégâts matériels considérables.

La SMD au cœur du développement des communautés locales.

SERVICE COMMUNICATION EXTERNE SMD