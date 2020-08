Mamou-Enseignement professionnel : toutes les copies de l'examen de sortie ont été volées

MAMOU- C'est une histoire à dormir débout qui vient de se produire dans la ville-carrefour ! L'examen de sortie sera repris à Mamou. Car toutes les copies de l'examen de sortie dans les catégories écoles techniques et professionnelles de la région ont été dérobées par des voleurs qui les ont confondues à de l'argent.

Tous les candidats à l'examen de sortie sont appelés ce lundi 10 août 2020 pour reprendre les épreuves. Et pour cause : des voleurs ont dérobé leur copie d'examen. Ils pensaient peut-être avoir ramassé une fortune qui les sortirait de la galère durant toute leur vie. Eh bien non! Ces voleurs auront la plus grosse désillusion de leur vie. Puisqu'en lieu et place des billets de banques qu'ils croient avoir subtilisé, c'est plutôt des feuilles d'examens de sorties emballées dans un colis, en route pour la correction à Conakry qu'ils sont partis avec.

L'examen de sortie des écoles professionnelles sera repris ce lundi. Entamé le lundi 3 août 2020, l'examen de sortie dans les écoles techniques et professionnelles session 2020, avait pris fin ce samedi par les cours pratiques.

Mais, à la grande surprise les candidats sont appelés à reprendre les épreuves spécialement dans la zone de Mamou à partir de ce lundi 10 Aout. La raison ? Le colis des feuilles d'examens de la région de Mamou a été dérobé par des voleurs à Tamagaly pendant qu'on les acheminait à Conakry pour la correction.

Le coli a été volé lorsque les convoyeurs s'étaient arrêtés pour se restaurer. Faute d'avoir retrouvé le coli contenant les copies ou les voleurs, les autorités régionales se sont résolues à rappeler les candidats pour une reprise de l'examen.

Depuis Mamou, Habib Samaké

Pour Africaguinee.com