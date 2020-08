Ministère du Plan et du Développement Economique – (MPDE)

Le Projet d’Assistance Technique et de Renforcement des Capacités pour la Gouvernance Economique– (EGTACB-FA)

Don-IDA N°200GN

Avis d’Appel d’Offres International pour la Fourniture et Installation d’un Système Intégré de Gestion de la Comptabilité Publique et de la Trésorerie pour la République de Guinée.

AAO No :N°01/AOI/F-SI/EGT,CB-FA/2020

Emis le : le 10 Aout 2020

1. La République de Guinée a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’Assistance Technique et de Renforcement des Capacités pour la Gouvernance Economique (EGTACB-FA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché clé en main d’acquisition et du paramétrage d’un Système d’Information pour la tenue de la comptabilité Générale de l’Etat et de gestion de la trésorerie, son interfaçage avec les systèmes de Gestion des Finances Publiques existants, le transfert de compétences et la formation des utilisateurs, la conduite du changement, la fourniture et l’installation de matériels, de licences logicielles et le déploiement du système. Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement direct, comme définie dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le paiement sera effectué par crédit documentaire ».

2. La Direction Nationale des Systèmes Informatiques - DNSI sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir un système clé en main, pour la tenue de la Comptabilité Générale de l’Etat et de Gestion de la Trésorerie, son interfaçage avec les systèmes de Gestion des Finances Publiques existants, le transfert de compétences et la formation des utilisateurs, la conduite du changement, la fourniture et l’installation de matériels, de licences logicielles et le déploiement du système.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres International (AOI) telle que définie dans les« Directives applicable aux Emprunteurs – Passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID »Directives de la Passation des marchés de Fournitures et travaux et de services autres que (services de consultants) Edition janvier 2011 révisées en juillet 2014 de la Banque Mondiale (« les Règles de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives de passation des marchés.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) - Projet d’Assistance Technique et de Renforcement des Capacités pour la Gouvernance Economique (EGTACB-FA), courrier électronique : passsation@ucepmpde.orgNuméro de téléphone (224) 623-26 -14- 96 /622-67-66-02/ 620-62-22-68 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous Immeuble « Air France ex Fria Base » 7ème étage Quartier Almamya, Commune de Kaloum/Conakry/République de Guinée du lundi au jeudi de 9h à 16 h 00mn TU et les vendredi de 9 h à 13 00mn TU.

5. Le Dossier d’Appel d’Offres est en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement[1] non remboursable de trois cent dollars des Etats Unis (300 USD) payable en francs guinéens. La méthode de paiement sera : 30% de ce montant sera versé au compte de l’ARMP ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée - BCRG et 70% au compte du receveur central du Trésor ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée - BCRG. Le dossier d’appel d’offres sera retiré à l’adresse indiqué au point (4) moyennant ce paiement.

6. Les offres (un (1) original et deux (2) copies) devront être remises à l’adresse ci-dessous[2] au plus tard le 09 Octobre 2020 La soumission des offres par voie électronique sera autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres seront écartées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse indiqué au point (9) mentionnée ci-dessous le 12 Octobre 2020 à 15 heures 00mn TU.

7. Les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie d’offre

8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres ».

9. L’adresse auquel il est fait référence ci-dessus est : Secrétariat central de la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) en face du Gouvernorat de Conakry, Quartier Coronthie, Commune de Kaloum, Ville : Conakry, Pays : République de Guinée Numéro de téléphone : (224) 623-26 -14- 96 /622-67-66-02/ 620-62-22-68 ou dépôt électronique adresse électronique passsation@ucepmpde.org

Conakry, le 10 Aout 2020

Coordonnateur

Abdoulaye Wansan BAH