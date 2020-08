Seach for Common ground dote la commune de Ratoma d’un ‘’Centre de Paix’’…

CONAKRY-Fidèle à son crédo de promouvoir la paix, l'ONG internationale, Seach for Common ground a procédé ce samedi 8 août 2020, au lancement d'un Centre de Paix à la commune de Ratoma. Ce centre a été lancé dans les locaux du studio Kirah sise à Kipé.

Ce centre a vu le jour grâce à la mise en œuvre du projet ‘’Unis dans nos différences ! Promouvoir la coexistence pacifique en Guinée’’. Ce projet est une initiative de seach for common ground avec un appui financier de l’union européenne. Il est implanté dans huit (8) localités du pays à savoir: Beyla et N’zérékoré pour la région forestière, Siguiri et Kankan pour la Haute Guinée, Pita et Labé pour la Moyenne Guinée enfin Ratoma et Matoto pour la Basse Guinée.

Le Directeur pays de Seach for Common ground qui a présidé cette cérémonie de lancement, a dans son allocution émis le souhait de voir à travers ces centres, la cohésion et la promotion de la paix s’installer en Guinée. Selon Alhassane Drabo, à travers ce centre la jeunesse de Ratoma va pouvoir se réunir et discuter sur les problématiques en relation avec la paix.

« Je repars d’ici reconforté que ce centre va apporter beaucoup de cohésion sociale et de la promotion de la paix. L’idée qui est derrière ce centre, c’est de créer un espace sûr de discussions, d’échanges, de convivialité, de quelque chose d’inclusif où diverses parties peuvent venir discuter des problématiques en relation avec la paix. C’est un centre qui joue d’agitateur d’idée et qui permet d’entendre des perspectives différentes qui sont en ligne avec Seach qui est celle de faire en sorte qu’on puisse transformer la manière dont les conflits sont gérés », a expliqué Alhassane Drabo.

Le Directeur pays de Seach for Common ground exhorte les jeunes bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels. « J’exhorte les jeunes de Ratoma à faire un bon usage de ces matériels et faire en sorte que cet investissement puisse permettre à d’autres de profiter de tout ce qui a été mis à leur disposition », a ajouté le Directeur pays de Seach for Common ground.

Initialement prévu pour une durée de 18 mois, l’exécution de ce projet va désormais aller jusqu’à 30 mois pour un coût de financement de 2 millions 3 mille euros environ. Le Chef du projet ‘’Uni dans nos différences ! Promouvoir la cohésion sociale en Guinée’’ a tenu a expliqué que ce projet vise à promouvoir les initiatives des jeunes dans le cadre de la prévention de l’extrémisme violent.

« C’est une thématique nouvelle qui consiste à renforcer les capacités des jeunes sur un certain nombre de choses notamment sur comment réaliser un mini film, comment développer une activité génératrice de revenu et également comment amener ces jeunes à animer des livres autour du vivre ensemble. C’est un projet qui était initialement prévu pour 18 mois mais on a eu successivement deux rallonges de deux fois 6 mois, 6 mois. Donc cela nous amène à un délai contractuel de 30 mois », a expliqué Bamba Moussa Fanhana.

Avant de remercier seach for common ground pour leur appui, le Directeur Communal de la jeunesse de Ratoma a tenu à rappeler le rôle de la jeunesse dans le cadre du développement d’un pays.

« Je remercie Seach for common ground qui a initié ce projet pour pouvoir parler de la paix dans ma commune. Sans cette jeunesse on ne peut pas parler aussi de développement. La jeunesse est la pièce maitresse pour le développement d’une nation donc si cette jeunesse s’engage pour la paix ça réjouit. La Mairie de Ratoma va accompagner la jeunesse afin de pouvoir trouver une solution aux différents problèmes de notre commune », s'est engagé Souleymane Soumah.

Le siège de ce centre de paix est installé dans les locaux du studio Kirah de Kipé. Ce centre est équipé d’un ordinateur desktop avec accessoires, un vidéo projecteur, une imprimante, une sonorisation, 100 chaises plastiques, un Ludo, un scrabble, deux appareils photos, 48 livres, une table bureau, une table de réunion avec 6 chaises, deux registres, deux micros baladeurs, un facturier, un reçu, deux chronos, 1 Cole, un paquet de rame, une agrafeuse, une poubelle et deux tricycles. Le directeur des studios Kirah s'est réjoui d'accueillir un tel projet.

« Je suis très content d’accueillir un tel projet dans nos locaux, de voir des jeunes qui ont des envies, de l’énergie, qui sont essentiels à la construction de notre nation, les avoir à côté de nous, vivre tout ça avec eux pour pouvoir les encadrer, les coacher. C’est vraiment un sentiment de bonheur et de joie pour tout patriote, les portes d’ici sont ouvertes aux jeunes », a lancé le Directeur des studios Kirah Bilya Bah.

