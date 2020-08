Réouverture de l'espace aérien guinéen: La France "prévient" ses citoyens...

CONAKRY- Après plusieurs mois de fermeture à cause de l'épidémie de Coronavirus, l’espace aérien guinéen a été rouvert depuis le 17 juillet dernier. Suite à cette réouverture, la France a donné des "consignes" à ses citoyens désirant se rendre en Guinée où la situation sécuritaire reste fragile dans certaines régions du pays.

Qui est autorisé à se rendre en Guinée ?

La note du Quai d'Orsay consultée par Africaguinee.com rappelle que l'espace aérien guinéen est désormais rouvert entre 4h et minuit et qu'à la date du 4 août 2020, seules quelques compagnies ont redémarré la commercialisation de vols vers et depuis la Guinée.

"Sont actuellement admis sur le territoire guinéen les détenteurs de visas longs séjours familiaux ou professionnels, les conjoints de ressortissants guinéens, les étrangers résidents en Guinée, les détenteurs de passeports diplomatiques d’ambassades ou organisations internationales implantées en Guinée, les assistants techniques, le personnel humanitaire", précise le communiqué du ministère de l'Europe et des affaires étrangères publié dans l'espace "conseils aux voyageurs".

Délivrance des visas interrompue

La diplomatie française attire cependant l'attention des voyageurs appartenant à ces catégories que la délivrance des visas est interrompue par l’Ambassade de Guinée en France. "La nouvelle procédure de demande de visa en ligne auprès des autorités guinéennes, elle-même récemment interrompue, doit être remise en place prochainement, mais n’est pas encore opérationnelle", précise la note.

Il est recommandé aux voyageurs concernés de se tenir informés sur l’évolution de cette situation auprès de l’Ambassade de Guinée. Pour tous les voyageurs un test PCR Covid négatif de moins de cinq jours est exigé à l’arrivée en Guinée.

"Sur place, il convient de respecter strictement les mesures prises par les autorités locales : port du masque obligatoire dans l’espace et les transports publics, ainsi que dans les véhicules ; couvre-feu national de minuit à 4h ; obligation de présenter un certificat de test PCR Covid négatif de moins de 14 jours pour tout déplacements de Conakry vers l’intérieur du pays", précise le document.

Situation sécuritaire

Des journées de mobilisation, opérations quartiers morts et manifestations, dont certaines émaillées de violences, ont été régulièrement organisées depuis le mois d’octobre 2019, à Conakry et dans l’ensemble du pays, rappelle le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui observe que les scrutins législatif et référendaire, du 22 mars ont donné lieu à des heurts dans plusieurs quartiers de Conakry et villes de province le jour du vote et les jours suivants.

Alors que le FNDC a repris ses manifestations contre le troisième mandat d'Alpha Condé, France Diplomatie prévient que des tensions et actions de protestation peuvent se produire dans les semaines à venir.

"La prochaine échéance électorale, le premier tour de l’élection présidentielle, est quant à elle désormais prévue le 18 octobre 2020. L’opposition extraparlementaire et le Front national de défense de la Constitution ne reconnaissent pas les résultats du scrutin législatif et référendaire et restent déterminés à s’opposer à une éventuelle nouvelle candidature du Président Alpha Condé à la magistrature suprême. Des tensions et actions de protestation peuvent se produire dans les semaines à venir", avertit le Quai d'Orsay.

Eviter tout rassemblement

"Il est recommandé d’éviter tout rassemblement, de se tenir informé régulièrement de la situation, et d’adapter ses déplacements en conséquence. Il est notamment déconseillé de se déplacer de nuit dans le pays. Les tensions restent vives en Moyenne Guinée et en Guinée forestière, où des manifestations et des heurts violents ont eu lieu et sont toujours susceptibles de reprendre", conclut la note.

