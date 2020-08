Kankan : des jeunes s'impliquent dans la préservation de la paix sociale…

KANKAN-Alors que la préfecture de Kankan est le théâtre de nombreuses manifestations ces derniers mois, certaines jeunes de la commune urbaine se mobilisent pour le maintien de la paix et de la quiétude dans la capitale de la Haute Guinée.

C'est dans ce cadre que ce vendredi 07 août, ils ont organisé une grande cérémonie de lecture du saint coran pour implorer la grâce divine afin qu'il préserve la paix et la quiétude sociale entre tous les citoyens de la cité Nabaya.

La cérémonie a réuni des représentants des jeunes des 27 quartiers de Kankan, mais aussi les autorités religieuses et administratives. L'initiative est saluée par les participants.

«Cette cérémonie de lecture de saint Coran est une initiative de nous les jeunes de Kankan en général, et ceux du quartier Kabada 1 en particulier. L’objectif était d’implorer la grâce divine pour la paix, l’unité et la quiétude sociale entre les jeunes. Nous avons décidé de nous tourner vers Dieu afin qu'il nous aide à réaliser nos rêves. C'est une initiative qui n'a rien à voir avec la politique. Nous souhaitons la paix et l’unité nationale entre tous les jeunes du Nabaya », a expliqué Mohamed Savané jeune participant de cette cérémonie.

Visant à implorer la grâce divine pour la paix et la cohésion sociale dans la deuxième ville du pays, cette démarche est une première du genre surtout venant des jeunes. Avec le concours des imams et talibés du quartier Kabada, le Conseil de la mosquée de quartier Kabada 1 s'est fortement impliqué pour la réussite de cet évènement. Elhadj Sory Condé n'a pas manqué de rappeler l’importance de cette lecture du saint Coran.

« La lecture du saint Coran de ce vendredi à une grande importance. Car nous œuvrons pour la paix, l’unité nationale et la quiétude sociale entre les jeunes", a-t-il dit.

Présent à cette cérémonie, le maire de la commune urbaine de Kankan, a salué l'initiative tout interpelant les autres jeunes de la ville pour pérenniser la paix.

Des prières et bénédictions ont été largement formulées à l'occasion de cette rencontre. Les participants ont imploré le tout puissant Allah pour la préservation de la paix sociale et le développement harmonieux de la Guinée. La cérémonie a pris fin dans la ferveur et la satisfaction de tous les participants.

Depuis Kankan, Facély SANOH

Pour Africaguinee.com