Alpha Condé : "Pour que je sois candidat à l'élection présidentielle…"

CONAKRY-Alors qu'il entretient le "suspense", le président Alpha Condé a énuméré certaines conditions pour qu'il accepte d'être le candidat du RPG arc-en-ciel, à l'élection présidentielle du 18 octobre. Prônant une rupture sur la façon de "gouverner", le chef de l'ETAT exige de son parti des "engagements" forts pour qu'il accepte de poursuivre l'aventure.

"Il faut que nous ayons en premier point la lutte contre la corruption. Deuxièmement, la lutte pour l’émancipation des femmes et de l’égalité. (…) Ensuite, nous devons faire en sorte que la jeunesse guinéenne maitrise les nouvelles technologies. On gagne plus d’argent en étant un jeune industriel qu’un fonctionnaire. Donc, il faut permettre aux jeunes de développer leurs entreprises et être capables de surmonter aux besoins de leurs familles", a déclaré le Chef de l'Etat.

"Alors, quand vous me répondrez que vous êtes d’accord sur tout ça, je vous donnerais ma réponse. Pour le moment j’ai pris acte. Mais je ne veux plus qu’on gouverne comme avant. C’est-à-dire en laissant les gens au bord de la route », prévient le président de la république.

Avant de donner sa décision finale, Alpha Condé va rencontrer les délégués des quatre régions naturelles de la Guinée, pour mieux discuter de toutes les conditions qu'il a posées ci-haut. C'est après tout, qu'il donnera sa réponse, a-t-il promis.

A suivre…

Africaguinee.com