Les Etats-Unis soutiennent la riposte à la COVID-19 en Guinée

L’Ambassade des États-Unis a le plaisir d’annoncer le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et la République de Guinée dans le domaine de la santé.

A cet effet, Madame Izetta Minko-Moreau, Directrice par intérim de l’USAID en Guinée en compagnie de Monsieur Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF, en collaboration avec le gouvernement guinéen, participera au lancement d’une campagne nationale de communication sur les risques de la COVID-19. La campagne est financée par le gouvernement des États-Unis à travers l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et sera mise en oeuvre par l’UNICEF en collaboration avec trois ministeres du gouvernement guinéen, notamment l’Administration du Territoire et de la Decentralisation, la Santé, et la Communication. La cérémonie de lancement aura lieu le samedi 8 août 2020 à 10 heures précises au siège de la Mairie de la Commune de Dixinn.

Cette campagne couvrira l'ensemble des 38 districts sanitaires du pays et consistera à mobiliser les acteurs locaux pour améliorer la communication sur les risques et renforcer les efforts de prévention et de contrôle des infections de la COVID-19. L`Ambassade des États-Unis sera accompagnée à cette cérémonie par les Ministères de la Santé, l’Administration du Territoire, la Communication, ainsi que par les partenaires nationaux et internationaux au développement.