Alpha Condé : "Je comprends les jeunes de Bambéto…"

CONAKRY-Investi candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 par son parti le RPG arc-en-ciel, le président Alpha Condé a fait un clin d'œil aux jeunes de l'axe, épicentre de la contestation contre son régime tout au long de ses deux quinquennats.

S’exprimant ce jeudi 6 août devant ses militants en marge de la clôture de la convention du RPG-arc-en-ciel, Alpha Condé a invité la jeunesse guinéenne à ne pas tomber dans l'ethncentrisme.

« Il faut oublier les démagogues qui n’ont rien fait pour le pays sauf que détourner ses biens. C’est pourquoi, nous devons faire un débat, bilan contre bilan, pour que la jeunesse sache qui est qui. Il faut que la jeunesse sache: celui qui parle qu’est-ce qu’il a fait pour le pays ? Quelle a été sa gestion ? Parce que la Guinée est le seul pays qui a une particularité d'avoir des opposants anciens premiers ministres, c’est-à-dire qui ont gouverné. On doit savoir quel est leur bilan », a lancé Alpha Condé, soutenant par la suite que les jeunes de Bambéto sont manipulés par ses adversaires politiques.

« Je comprends les jeunes de Bambéto et autres, il n’y a pas de maisons des jeunes, des terrains de football etc. Mais ceux qui parlent ont vu ça sans rien changer. S’ils avaient changé, ces gens-là ne seraient pas là aujourd’hui. Au lieu de les aider, on les drogue. Alors, ce que nous voulons, c’est une jeunesse qui est unie, qui se bat pour son avenir, et qui est contre l’ethnocentrisme. Je suis très confiant, je sais que les jeunes et les femmes ne sont pas ethnocentristes. Ce que les jeunes veulent, c’est d'avoir la formation intellectuelle et les moyens de vivre. Ce que les femmes veulent, c’est de voir leurs enfants grandir. L’ethnocentrisme est toujours entretenu par des politiciens qui n’ont pas de programmes», accuse Alpha Condé.

Le "futur" candidat du RPG arc en ciel au prochain scrutin présidentiel se dit confiant quant à l’unité des Guinéens. Alpha Condé affiche une ouverture, déclarant qu'il est prêt à travailler avec tous ceux qui veulent le progrès de la Guinée dans l’unité.

« J’ai confiance à la Guinée et à l’unité des guinéens, mais ne dites pas que : tel a cassé ma main hier, il faut le combattre. Il a cassé ta main, tends-lui la main pour lui montrer que c’est l’unité qui amène un pays de l'avant. C’est de se mettre ensemble et le construire qui peut amener un pays devant. Je vous demande d’être ouverts aux autres. Je le dis particulièrement à nos frères députés ou cadres du Fouta, soyez ouverts. Ne dites pas que tel m’a fait ça, tel autre m’a fait ça. Toute personne qui veut travailler qui peut travailler pour le bien de la Guinée, on lui tend la main, pas pour venir et dire qu’on va se partager le gâteau. Nous sommes ouverts parce que les tâches sont immenses. La Guinée, si elle est bien gouvernée, sera la deuxième puissance économique de l’Afrique de l’Ouest, pas parce que nous sommes forts, mais parce que Dieu nous a dotés les ressources au niveau du sol et du sous-sol. Voilà notre défi », a lancé le président Alpha Condé.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28