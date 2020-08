Alhassane Ouattara : « Je suis candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre… »

ABDIDAN- Le Chef de l’Etat ivoirien, Alhassane Dramane Ouattara, a annoncé ce jeudi 6 août 2020 qu’il sera candidat à l’élection présidentielle de son pays. ADO qui s’est exprimé ce soir à la télévision nationale ivoirienne a invoqué un certain nombre de faits qui selon lui ont marqué le cours de l’histoire de son pays. Le Président ivoirien a notamment cité la récente disparition du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.

« Les récents événements tragiques avec le décès du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide au niveau de l’équipe que j’avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m’avez fait confiance », a déclaré Alhassane Ouattara.

Avant d’annoncer qu’il répond favorablement à la demande faite par ses partisans, le Chef de l’exécutif ivoirien a énuméré d’autres raisons de son revirement politique.

« Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine trois mois de l’élection présidentielle, les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous régionale ; Ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis après tant d’efforts et de sacrifices consentis par toute la population soient compromis ; Le risque que notre pays recule dans bien domaines. Tout cela m’amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure, et par devoir citoyen, j’ai décidé de répondre favorablement à l’appel de mes concitoyens me demandant d’être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 », a tranché le Président ivoirien Alhassane Dramane Ouattara.

Christine Sogoni Guilavogui

Pour Africaguinee.com