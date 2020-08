Sollicitation de Manifestations d’Intérêt : Recrutement d’un spécialiste Suivi-évaluation pour l’UCEP

REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail – Justice- Solidarité

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

PROJET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE, D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (EGTACB-FA)

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE SUIVI-EVALUATION POUR l’UCEP

Date de début : 06 Aout 2020 Date limite : 20 Aout 2020

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION :

La Banque mondiale a octroyé à la Guinée en juillet 2017, un don de 22 millions USD pour financer le projet d’assistance technique et de renforcement des capacités pour la gouvernance économique (EGTACB). Il s’agit d’un financement additionnel qui fait suite à la mise en œuvre satisfaisante d’un premier financement entièrement décaissé, de 10 millions USD sur la période 2012-2017. Aligné sur le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES 2016-2020).

L’objectif du Projet est de moderniser la gestion des ressources humaines et financières publiques et de renforcer les capacités statistiques du pays. Le projet comprend quatre (4) composantes à savoir : (i) renforcement de la gestion des dépenses publiques de base ; (ii) amélioration de la gestion des ressources humaines ; (iii) renforcement des capacités statistiques ; et (iv) soutien à la mise en œuvre du projet. Sa durée de mise en œuvre est de 3 ans et six mois sur la période allant de 2018 à 2021.

La gouvernance du projet est assurée à deux niveaux : (i) un niveau stratégique, à travers le Comité de Pilotage ; et (ii) un niveau opérationnel, à travers l’UCEP. Au niveau opérationnel, le Projet est géré par l’UCEP sous la tutelle du Ministre du Plan et du Développement Économique (MPDE). L’UCEP est chargée de la préparation et de la coordination quotidienne des activités de supervision du projet incluant : (i) la préparation des Plans de Travail et le Budget annuels (PTBA) ; (ii) la coordination avec les points focaux et les gestionnaires chargés de la mise en œuvre des activités du projet pour les ministères et agences concernés ; (iii) des formations et la gestion d’un groupe de coaches en appui aux ministères bénéficiaires ; (iv) le suivi et évaluation des activités et la préparation des rapports techniques et financiers ; (v) assurer que les leçons et les compétences inspirés de l’exécution du Projet soient disséminées aux ministères et agences concernés ; et (v) la supervision fiduciaire du Projet (Passation des marchés, gestion financière, suivi et évaluation).

En plus du projet EGTACB de la Banque mondiale, l’UCEP s’est vue attribuer la gestion de deux autres projets de la Banque Africaine de Développement (BAD). Le premier de ces projets, à savoir le Projet d’Appui à la Planification Économique et à la Gouvernance Minière (PAPEGM), est arrivé à terme, et la gestion du reliquat du financement, confiée au PNUD sur la base du protocole d’accord entre la République de Guinée et le PNUD conclu le 21 novembre 2018. Le deuxième projet est le Projet d’Assistance Technique pour la mise en œuvre du PNDES 2016-2020, objet de la lettre d’accord entre la BAD et la République de Guinée du 14 novembre 2018.

Aussi, le Gouvernement Guinéen et le Groupe de la BAD ont signés deux accords supplémentaires portant financement du Projet DiGiGoV et le PAMORIFE qui vont contribuer à soutenir la stratégie de mobilisation des ressources internes du Pays

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités des projets, l’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) souhaite recruter un Spécialiste en Suivi évaluation (SSE).

2. DESCRIPTIF DU POSTE

Placé sous l’autorité du Coordonnateur de l’UCEP, le Consultant sera chargé de réaliser toutes les tâches de suivi et évaluation des projets (financé IDA/BAD) ainsi que de l’évaluation des performances et des impacts économiques et sociaux des Projets en conformité avec les accords légaux du Projet (Accord de crédit et de don de IDA, BAD), le manuel de procédures du projet mais également les procédures des deux bailleurs en la matière. Plus spécifiquement, il est chargé de :

Tâches du consultant

Le RSE sera chargé(e) des tâches suivantes :

Elaboration du Manuel de suivi-Evaluation du Projet

Appui à l'élaboration et à la mise à jour du Manuel de suivi évaluation (présentation et définition des éléments de base du système de suivi évaluation à mettre en place)

Mise en œuvre du système de suivi évaluation

Renseigner à intervalle régulier les indicateurs du cadre de résultat et suivi d'exécution du projet et des principaux indicateurs d'exécution par composante

Fournir toute données nécessaires à la mise à jour du cadre de résultats à l‘Unité de Coordination et d’Exécution des projets.

Coordination des opérations de collecte, de gestion et de restitution des informations sur le Projet

Travailler en étroite collaboration avec le Spécialiste en Communication sur la visibilité du projet.

Suivi d'impacts et des principaux indicateurs d'impacts du Projet

Superviser le travail des agents en charge du tableau de bord (Dashboard)

Coordonner la collecte des données nationales sur les indicateurs du projet et les données économiques pour alimenter le tableau de bord (Dashboard).

Collecte et gestion des données

· Mettre en place un plan de collecte des données dans toutes les composantes et auprès des bénéficiaires du Projet. Ce plan précise les informations à collecter relatives aux données liées à la production à la chaine de valeurs ; aux données socioéconomiques) aux plaintes, aux feedbacks des bénéficiaire ainsi que les sources, la périodicité de collecte, les producteurs des données et les personnes responsables.

· S'assurer de l'adéquation et de la fiabilité des données par rapport au calcul des indicateurs intermédiaires et des indicateurs de développement du Projet

· S'assurer de la validité des données dans le temps et de leur traçabilité.

· Elaborer une base de données et la rendre accessible à l'Unité de Coordination et d’Exécution des Projets et aux différents bénéficiaires (départements ministériels et grands public) de l’UCEP.

· Former les intervenants à la collecte des informations ;

· Assurer l'analyse et le traitement des données et proposer des mesures correctives pour faciliter la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement du Projet.

· Procéder périodiquement à des restitutions des informations collectées et analysées au profit des bénéficiaires ;

Suivi opérationnel des activités

· Mettre en place un système de suivi-évaluation efficace en tenant compte de la situation de référence ;

· Faire l’analyse de la programmation annuelle et trimestrielle des activités du projet ;

· Faire l’analyse des rapports de progression annuels et trimestriels du projet ;

· S’assurer que le suivi évaluation est réalisé régulièrement en temps opportun et sur la base des indicateurs clefs du projet dans le pays ;

· Appuyer le coordonnateur dans le traitement des recommandations issues des activités de supervision, des audits techniques et financiers et suivre leur application ;

· Appuyer la mise en place et gérer le système d’information dont la mise à jour du site web de l’UCEP ;

· Elaborer les rapports de synthèse trimestriels pour soumission aux Comité technique et à la Banque mondiale pour information ;

· Préparer les évaluations internes et externes et les revues à mi-parcours et de fin de phase des projets par la préparation des indicateurs et l'établissement des rapports d'étapes d’avancement ;

· Suivre l’exécution des activités retenues dans le cadre de la mise en œuvre du Projet ;

· Assurer, en collaboration avec l’équipe, le suivi des protocoles de partenariats ;

· Participer aux différentes rencontres relatives à la vie des composantes (Comité de Pilotage, réunion avec les ministères bénéficiaires, revues tripartites, etc.) ;

· Exécuter toute autre tâche jugée nécessaire en relation avec ses compétences.

· Appuyer le coordonnateur dans l’identification des études spécifiques à réaliser ;

· Participer à la préparation des termes de référence pour les études spécifiques ;

· Participer à l'analyse des résultats de ces études et formuler des commentaires ;

· Veiller à la prise en compte des questions d’environnement et de responsabilité sociale ;

· Participer à l’évaluation de la qualité des activités entreprises dans le cadre des projets ;

· Appuyer la diffusion des études auprès des différents partenaires, analyser leurs recommandations et en faire rapport pour le Projet.

3. QUALIFICATIONS REQUISES

· Diplôme supérieur (Bac + 4 minimum) dans les domaines suivants : gestion de projets, gestion des finances publiques, sciences économiques, économie de développement, statistiques, ou équivalent ;

· Expérience professionnelle de trois (3) ans souhaités dans un poste de RSE ou similaire dans un projet financé par les partenaires multilatéraux ou dans des organismes de gestion de programmes de développement ; Une familiarité avec la gestion des cycles des projets et les cadres de mesure de performance, seraient un avantage hautement souhaitable dans le profil et l’expérience professionnelle du candidat ;

· Maîtrise de l’informatique et des logiciels de suivi évaluation et également des logiciels classiques de base de données et de bureautique ;

· Avoir une bonne connaissance du Tom2monitring

· Excellente communication orale et écrite en français ; Bonne capacité rédactionnelle.

· Avoir participé à des travaux d’évaluation et d’enquêtes dans un projet de développement

· Avoir une expérience avérée dans l’élaboration des manuels de suivi et évaluation

· La maitrise de l’anglais serait un atout

4. APTITUDES

· Autonomie et éthique professionnelle

· Bonne connaissance des outils et des principes de planification ;

· Bonne qualité relationnelle et aptitude au travail en équipe

· Capacité de travailler en équipe et sous pression et de façon autonome ;

· Bonne capacité de management des ressources humaines ;

· Sens de l’organisation, rigueur, méthode et esprit d’analyse et de synthèse

· Facile d’adaptation au changement et aptitude à l’anticipation ;

· Aptitude à l’analyse et à la synthèse

5. SAVOIR FAIRE

• Excellente connaissance dans le suivi évaluation de projets de développement ;

• Maîtrise de l’informatique et des logiciels de suivi évaluation et des outils bureautique;

• Capacités rédactionnelles

6. OBLIGATIONS DE RAPPORTS

Le RSE a l'obligation de rapports suivant : (i) Rapport trimestriel de Suivi-Evaluation, (ii) Rapport circonstanciel d'étape sur demande du Coordonnateur du Projet, (iii) tout autre rapport qui lui sera demandé et qui relève de ses compétences (rapport de formation, rapports de missions diverses…).

7. OBLIGATIONS DU PROJET ET RAPPORT HIERARCHIQUE

La coordination du Projet remettra au RSE l’ensemble des documents, dossiers et outils appropriés et nécessaires à l’exécution de sa mission. Elle remettra également à sa disposition les locaux et équipements nécessaires pour assurer une bonne prestation de service.

Le RSE travaillera sous la tutelle du Coordonnateur du Projet à qui il remettra l'ensemble de ses rapports.

8. LIEU ET DUREE DE LA MISSION

Un contrat d’une durée initiale d’un an assorti d’une période d’essai de (6) mois sera signé. La reconduction du contrat par anuitée est assujettie à l’évaluation satisfaite de la performance. Le Consultant exercera ses activités principalement à Conakry.

9. METHODE DE SELECTION

Le recrutement du consultant se fera suivant la méthode Sélection de Consultants Individuels conformément à la Directive sélection et emploi de consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’IDA, janvier 2011, version révisée juillet 2014. Les performances du SSE de projet seront évaluées chaque année sur la base d’un contrat de performance établi conjointement avec indication des résultats fixés. Les critères d’évaluation seront définis de commun accord entre le Coordinateur. Les résultats de l’évaluation seront partagés avec la Banque Mondiale et la BAD.

10. DOSSIERS ET DEPOT DE CANDIDATURE

Les candidatures doivent être accompagnées d’une lettre de motivation adressée au Coordonnateur de l’UCEP, d’un curriculum vitae (CV) détaillé et signé par le candidat, les copies des diplômes et attestations de formation, les références des anciennes expériences et les attestations de travail.

Les dossiers de candidature peuvent être déposés dans une enveloppe fermée, avec la mention « Recrutement pour le Poste de SSE de l’UCEP » à l’adresse suivante : Unité de Coordination et d’Exécution des Projets UCEP, Immeuble Air France ex Fria Base au 7ème étage, quartier Almamya commune de Kaloum-Conakry tel : (00224) 623 26 14 96 ou envoyer par mail à l’adresse wansan.bah@ucepmpde.org et au plus tard le 20 Août 2020 à 16 h 00 mn TU.

Le Coordonnateur de l’UCEP