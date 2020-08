Convention nationale du RPG Arc-en-ciel : le geste "salvateur" de Dr Moussa Konaté…

CONAKRY- Il est connu pour son engagement en faveur du RPG Arc-en-ciel, mais aussi dans la lutte contre les différentes épidémies qu’a connues la Guinée ces dernières années.

Dr Moussa Konaté vient de poser un nouvel acte. Le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée qui s’active depuis plusieurs jours dans les préparatifs de la convention nationale du RPG Arc-en-ciel, a mis des kits de lavage des mains à la disposition de tous les participants à cet événement politique. En plus des kits de lavage des mains installés à plusieurs endroits du palais, Dr Moussa Konaté et son équipe ont prévu des kits composés de solution hydro alcoolique et des plaquettes de certains produits comme le Paracétamol.

Au delà de son engagement politique, Dr Moussa Konaté qui est également le Chef du Département Logistique au niveau de l’Agence nationale de sécurité sanitaire œuvre pour limiter les risques de propagation du virus durant ces deux jours.

A la loge officielle où le Président Alpha Condé doit être installé, les mêmes dispositions ont été prises par Dr Moussa Konaté et son équipe.

« J’ai été agréablement surpris de constater que des dispositions ont été prises dans ce sens. Il est vrai qu’au niveau des organisateurs on avait pensé à faire dépister tous les participants, mais des kits personnels n’étaient pas prévus. Dr Moussa Konaté a été visionnaire. Et son apport est plus que salutaire », a confié un cadre du RPG Arc-en-ciel.

Africaguinee.com